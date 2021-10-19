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【中式步操】海關結業會操採全體中式步操創先河　鄧以海稱可更好地融入國家體系

社會 22:27 2021/10/19

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海關學院以全中式升旗及步操舉行第129至132屆督察暨第475至478屆關員基本訓練課程學員結業會操。（政府新聞處）

​香港海關今日（19日）於海關學院以全中式升旗及步操舉行第129至132屆督察暨第475至478屆關員基本訓練課程學員結業會操，由海關關長鄧以海擔任檢閱官。

鄧以海致辭時表示，今次海關結業會操，全體人員率先以全中式隊列步操進行，開創本港紀律部隊結業會操的先河，意義重大，令人鼓舞。鄧以海稱，《香港國安法》實施後，海關已經將《香港國安法》加入見習督察及關員的入職課程，讓學員了解海關在維護國家安全上的角色和責任，以更堅定海關人員對作為紀律部隊成員的使命和責任感，切實維護國家主權、安全和發展利益。

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鄧以海指，紀律部隊中式步操，充份體現國家情感，弘揚愛國情操，彰顯民族情懷，展現特區紀律部隊應有的風範。鄧以海認為，學好中式步操，可以更好地融入國家體系，豐富「一國兩制」內容，除向社會傳遞正面信息，更增添一道亮麗的愛國色彩。

鄧以海勉勵結業學員：「我們必須無忘初心，牢記使命，貫徹始終，精誠團結，時刻要緊記，香港海關是一支遇強越強、越戰越勇的隊伍，我們要與各紀律部隊同心同德，忠誠地服務香港，不負國家和社會的重托。」

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

國安法 一國兩制 紀律部隊 香港 海關

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