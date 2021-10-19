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【渣打馬拉松2021】田總指穿著特別裝束或攜帶背包　須接受保安檢查才可參賽

社會 23:00 2021/10/19

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田總指穿著特別裝束或攜帶背包，須接受保安檢查才可參賽。（資料圖片）

渣打香港馬打松2021是《港區國安法》生效後的第一場大型馬拉松賽事，以往渣馬均有不少人手穿上奇裝異服或寫有口號的衣服比賽，被問到如有跑手穿上違反國安法的服裝，渣打香港馬打松2021籌備委員會主席高威林指，大會在賽前設有保安檢查，服裝不能阻礙其他跑手比賽，而服裝的顏色及文字均沒有特別限制。詳情即看【下一頁】

今日香港田徑總會補充指，一直以確保跑手及公眾的安全與健康作為舉辦渣打香港馬拉松的大前題。田總提醒參賽人士務必遵守大會規則，如大會發現賽事當日有任何違反法例或違反大會規則的情況，大會將作出勸喻。如勸喻不果，大會將會要求執法部門介入協助。
 
田總表示，至於穿著特別裝束或攜帶背包的跑手，必須在大會工作人員指示下進入設於起點的檢查站接受保安檢查才可參加有關活動。 

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

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