【越境追截】珠海公安水警追截走私快艇進港水域擱淺　即晚派水警船救援返回內地

▲ 網民9月拍得大澳對開水域大量走私快艇。

香港警方昨晚（18日）在大澳南涌村山邊拘捕一名涉嫌非法入境的四十六歲內地男子，並扣查一艘涉嫌參與走私活動的快艇。調查發現事件涉及4名珠海公安水警追截時，水警船隻連同走私快艇意外進入香港水域並擱淺。香港警方會繼續向珠海公安了解事件經過。



警方於昨午約5時45分接獲途人報案，指發現兩艘快艇在北大嶼山分區大澳南涌附近石灘擱淺。香港警方人員接報到場調查，得悉有珠海公安水警人員於較早前在內地水域展開反走私行動，追截一艘涉嫌參與走私活動的快艇時，為顧及人員和船隻的安全，意外進入香港水域，該艘載有四名珠海公安水警人員的船隻連同涉嫌走私的快艇其後在南涌附近擱淺，而快艇上的一名內地男子則逃去無踪。

其間，珠海公安水警另一艘水警船隻到場救援擱淺船隻。事件中沒有人受傷，而涉事的兩艘珠海公安水警船隻已於同日晚上返回內地。

香港警方其後於昨晚約9時25分在大澳南涌村山邊截停一名46歲內地男子，他涉嫌非法入境被捕，現正被扣留調查。香港警方會繼續向珠海公安了解事件經過。

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責任編輯 李志強



