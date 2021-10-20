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【新冠肺炎】新增4宗輸入個案　3人為菲律賓及印尼抵港外傭

社會 14:18 2021/10/20

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熱門 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 新冠疫苗

（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情放緩，今日（20日）新增4宗輸入個案，至今本港個案累計12,306宗，包括12,305宗確診個案及1宗疑似個案。同日錄得少於5宗初步確診個案。

新增個案均為輸入個案，當中3宗涉及變異病毒株的感染，其餘一宗的變異病毒株檢測結果待定，個案詳情如下：

  • 第12,308宗：43歲女外傭，一直無病徵，10月16日由印尼經航班CX798抵港，入住竹篙灣檢疫中心，檢出帶有L452R變種病毒；6月7日及8月30日於印尼接種兩劑阿斯利康疫苗
  • 第12,309宗：32歲女外傭，一直無病徵，10月10日從菲律賓經航班CX906抵港，入住指定檢疫酒店香港荃灣絲麗酒店，是否帶變種病毒的檢測結果仍待定；6月16日及7月14日於菲律賓接種兩劑科興疫苗
  • 第12,310宗：23歲女外傭，一直無病徵，10月16日從菲律賓經航班5J272抵港，入住指定檢疫酒店香港荃灣絲麗酒店，檢出帶有L452R變種病毒；7月22日及8月26日於菲律賓接種兩劑科興疫苗
  • 第12,311宗：28歲男子，10月18日發病，10月16日從新加坡經航班SQ882抵港，入住荃灣香港遠東絲麗酒店，檢出帶有L452R變種病毒；6月28日及7月21日在新加坡接種兩劑復必泰疫苗

新增個案中，有3人由A組高風險指明地區抵港，另一人由B組中風險指明地區抵港，4人均在檢疫期間確診。同日錄得少於5宗初步確診個案。

昨日（19日）新增2宗輸入個案，均涉及L452R變異病毒株的感染，包括1男1女，年齡介乎3歲及51歲，包括一名51歲男子從英國抵港，他已完成接種2劑新冠疫苗，以及一名3歲女童，她曾到過蒙古及韓國。至今本港個案累計12,302宗，同日錄得少於10宗初步確診個案。詳情即看：【下一頁】

政府深夜就強制檢測公告刊憲，由於兩間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告，於指定期間曾身處2校指明地方人士，須於年10月21日或之前接受新冠病毒核酸檢測。受檢人士若在10月17日至10月19日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。詳情即看：【下一頁】

最新影片推介：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

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