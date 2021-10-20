【非法賭檔】深水埗警破非法網上百家樂賭檔　拘5人及發告票

▲ 警深水埗檢獲2部電腦、5部電視屏幕、1張百家樂賭枱板。（警方提供）

警方昨日（19日）在深水埗搗破一個懷疑非法網上百家樂賭檔，拘捕5人，檢獲2部電腦、5部電視屏幕、1張百家樂賭枱板、約10,000元賭款及約65,000元籌碼。

深水埗警區特別職務隊人員昨日晚上約10時30分，突擊搜查元州街九號一住宅單位，搗破懷疑非法網上百家樂賭檔。行動中，人員拘捕一名55歲姓雷本地女子涉嫌經營賭博場所及一名40歲姓楊本地女子涉嫌協助經營賭博場所，2人亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），或將被提出檢控。

另外，1名本地男子及2名本地女子，年齡介乎47至56歲 ，則涉嫌在賭博場所內賭博被捕，他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。

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責任編輯：余思嵐