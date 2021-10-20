【周末好去處】淺水灣Artspace K剪紙藝術特展　3個工作坊跟大師學剪紙技法【內附連結】

▲ 淺水灣藝術空間Artspace K正舉行剪紙藝術特展，備有3個工作坊可報名跟大師學剪紙技法。

剪紙是中國古老的民間藝術，也是一項減法的鏤空藝術，就憑一把剪刀、一張紙，剪出蘊藏著濃郁的生活風味。位於淺水灣影灣園商場的藝術空間Artspace K，正舉辦「剪 ‧ 紙」特展，展出七位藝術家的作品,他們剪出生活、文化與歷史、剪出心情與美好事物，更剪出你、我與世界的故事。

七位藝術家的作品保有傳統技巧，且具備時尚美感，使得剪紙從傳統到當代變得更豐富多元，不再只停留於單一用途或時代，而是融入到各個領域，產生不同的作用。同時，保留著傳統剪紙藝術特質與精神，綻放出剪紙傳統之美和時尚的魅力，賦予剪紙更高藝術價值，讓世人看見剪紙的多樣之美。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

剪紙藝術以紙為媒介，透過剪刀或刻刀等工具，剪裁出各種圖案，在過去，剪紙作為一種中國民俗藝術，幾乎是每個婦女所必須掌握的手工藝術，且注重師承。主要用於風俗節慶，題材與日常生活息息相關，藝術風格方面，著重大氣的動態的美感，在平面上剪切出滿而不亂、多而不散、靜中求動、平易而質樸的藝術格調，虛實相間，一陰一陽剪出寓意。

中西合璧跳出傳統

身為傳統剪紙資深前輩李云俠及保存者李煥章兩位藝術家，展出作品展現出剪紙藝術豐厚的中華文化特色，以獨特的民俗圖案綻放出古典之美。李云俠運用紙張的特性及紋路，以及不同顏色紙張，作品豐富的構圖、粗細彎曲線條的變化、陰陽刻紋的虛實互換，呈現更繽紛效果。至於李煥章老師，更為了適應潮濕的環境，嘗試用綾布來創作，他們以染色、紙張套色及拼貼等技法，跳脫傳統剪紙單色調，同時將東西方藝術結合，創作出一些中西合璧作品。

李云俠老師是目前剪紙藝術世代推廣與傳承的重要角色，而李煥章老師已於2015年辭世，享年90歲，老師多年在剪紙藝術的貢獻也已傳承至新一代，剪紙藝術正繼續延續下去。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

創立體書故事劇場

藝術家李庚錞他借西方設計邏輯，嘗試剖析東方文化之美，利用不同顏色紙張及多層圖案搭配，把故事內容透過剪紙呈現，如西方童話故事注入作品中，用剪紙層次感來突顯出人物特點及童話故事內容。

藝術家陳彥廷以中國剪紙藝術作為現代設計創作的靈感與基礎，讓西方設計與東方剪紙交會結合，呈現全新的視覺經驗，更延伸到時尚品牌設計。

藝術家楊雅婷的作品不局限於傳統剪紙圖案，特別擅長剪製動植物圖案，為快樂與分享而剪，2017年開始以台灣蕨類為靈感，用紙材重現多種台灣常見及獨有的蕨類，藉由紙張的顏色、紋路還有一刀刀所刻劃出的凹凸骨幹，讓原本平面的紙蕨，有了立體的表情和鮮活的姿態，打造出永遠長青的紙植物。

藝術家劉銘鏗作品剪紙平面與立體結合，融入表演，創作立體書故事劇場，打破大眾對剪紙的固有認知，創造出二維、三維空間、光影呼應的立體紙雕藝術。

藝術家鄭凱殷在大學主修雕塑，創作媒介以紙張為主，著迷其纖巧細膩的特質，以轉化傳統技藝為概念，結合現代物料建構出想像世

界。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

「剪 ‧ 紙」特展

日期：即日至2022年2 月13日

地點：Artspace K（香港淺水灣道109號影灣園商場G105-106）

特展工作坊

冬日立體剪紙工作坊 立體書故事劇場 剪窗花迎新年 藝術家:鄭凱殷 日期:20/11/2021 (六) 時間:3:00 – 5:00 p.m. 費用:50港元 藝術家:劉銘鏗 日期:18/12/2021 (六) 時間:3:00 – 3:30 p.m.;

4:00 – 4:30 p.m. 費用:全免 藝術家:李云俠 日期:15/1/2022 (六) 時間:3:00 – 5:00 p.m. 費用:50元

編輯：葉翠華