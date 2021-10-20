【青年心城】跟游嘉欣車廂談情疑戲假情真　林正峰回應一腳踏兩船緋聞

▲ 游嘉欣和林正峰是新一代熒幕情侶。

林正峰（Niklas）、游嘉欣（游游）去年於《香港愛情故事》中上演兵仔默默暗戀女神的戲碼，成為新一代熒幕情侶。近日在新劇《青年心城之撐起青春》二人再度合作演情侶，日前有傳媒便拍到林正峰駕車接送游嘉欣結伴睇展覽，之後更在車內談情30分鐘！

聲稱A0的游嘉欣似跟對方撻著，可是本身有女友的林正峰卻有一腳踏兩船之嫌。

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林正峰早有女友

今日有報導指游嘉欣和林正峰出席《青年心城之撐起青春》宣傳活動後，男方駕駛其座駕再接游嘉欣去灣仔會展睇展覽，到達目的地後二人未有即時下車，而在車內談天，期間嘉欣笑得十分開懷。

之後二人會合朋友上會場參觀，欣賞完展覽後，林正峰再跟游嘉欣返回車內，在車廂談情約30分鐘，林正峰再接送游嘉欣返回葵涌寓所，並護送對方回家門。

同場加映：楊潮凱訪問

游嘉欣曾稱自己未曾拍拖，可是林正峰本身有位女友，並已拍拖三年，女友Yuki也是網紅，在IG有逾萬followers，並在網上平台經常翻唱歌曲，林正峰也表示也是看過其唱歌片，才開始留意對方。

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現時被指背著女友跟游嘉欣關係暖昧，林正峰回應傳媒表示跟女友感情穩定，二人早前剛慶祝拍拖三周年，而女友Yuki也認識游嘉欣，故傳出緋聞不會影響跟女友的感情。