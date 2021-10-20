【MIRROR成員】姜濤三棲發展順利　預告將推出第9首個人單歌

▲ MIRROR人氣王姜濤預告推出第9首個人單曲。

MIRROR人氣王姜濤出道至今大受歡迎，人1氣不斷上升的他作多方面發展，並獲得不少廣告商垂青。姜濤最近宣布即將推出第9首歌，相信一眾姜糖定必十分期待。

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姜濤於社交平台分享近照，向姜糖暗示將推出新歌，並寫道：

九胎九胎九胎

滿腦子都是你

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甫出道成萬人迷

姜濤於2018年參加由ViuTV舉辦的偶像育成節目《全民造星》，參賽編號為99號的他壓軸出場。當時年僅19歲的姜濤甫一出場便成為焦點，人氣從頭帶到尾並成為冠軍，同年以男團MIRROR身份出道。

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歌影視發展

年紀輕輕的姜濤星途不錯，歌、影、視三棲發展都很順利。

姜濤於《全民造星》比賽期間已獲得首部劇集《退休女皇》試鏡機會，並成功獲選為姜太文。

他於2020年出演ViuTV原創劇 《太平紋身店》，同年赴台灣參演ViuTV和台灣GTV八大電視合拍的偶像劇《超感應學園》。今年，姜濤將於同為MIRROR成員的陳卓賢（Ian）、ERROR成員梁業（肥仔）和郭嘉駿（193）一起參演《季前賽》。

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姜濤於今年正式進軍大銀幕，參演由彭秀慧所執導的電影《阿媽有咗第二個》。

音樂方面，於2019年推出《一號種籽》、《亞特蘭提斯》及《一天多一點》，其後於2020年推出《蒙著嘴說愛你》、《孤獨病》及《愛情簽證申請》，再於今年推出《Master Class》及《Dear My Friend,》，剛剛則預告會推出第9首歌曲，姜糖們要拭目以待。