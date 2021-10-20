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【網上授課】12歲女童上網課日用手機8小時　疑致眼血管破裂鮮血直流

健康 10:54 2021/10/20

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12歲女童上網課日用手機8小時，疑致眼血管破裂鮮血直流。

長期使用電子產品恐對眼睛造成傷害。受疫情影響，不少學校都改為網上授課，泰國一名12歲女童疑因長時間看手機螢幕。導致眼部內的微血管破裂，鮮血直流。

根據外媒報道，該名女童的媽媽在Facebook上發文並貼出多張相片，指過往只允許女兒每日使用手機1、2小時，但受疫情影響學校開始網上授課，女兒使用手機的時間大大增加，估計每天至少有8小時。媽媽又指，最近為當地傳統節日忙碌，無暇管制女兒，導致她使用手機時間變長。

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早前，女兒頻頻向她抱怨眼睛不適，並自發減少用手機的頻率，但由於臨近考試，不得不上網複習。有日早上，女兒起床時右眼紅腫，用手一揉，眼睛瞬間流出鮮血，媽媽遂馬上帶女兒求醫。

醫生檢查後判斷女童眼內血管有異常，導致眼睛形成血凝塊，並引發血栓，需要接受小手術。不過，醫生表示，導致眼睛流血的原因未明，但媽媽在貼文中表示，認為與長期使用手機有關，並警惕其他父母，要注意孩子使用手機的頻率。

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責任編輯：羅嘉欣

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