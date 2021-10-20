【香港小姐】54歲楊寶玲近照曝光　長年來維持約110磅靠6招凍齡【內附詳情】　

▲ 54歲楊寶玲近照曝光。

1987年港姐冠軍楊寶玲已息影從商多年成為女強人，建立珠寶王國外，現在於美國拉斯維加斯居住的她專心相夫教子，過著幸福少奶奶生活。

近日楊寶玲的近照於網絡上曝光，從相中所見54歲的她皮膚白滑，輕露香肩全沒老態，難怪被封為「不老港姐」。其實，駐顏有術楊寶玲曾大方透露其保養心得，原來靠6成為美魔女。

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保皮膚光澤秘訣

近日有網民貼出楊寶玲於美國出席慈善活動的相片，只見留著一把長髮的楊寶玲穿著露肩裝，其皮膚緊緻有光澤，狀態不錯，另外她更不經意展示手上的三夥鑽戒，手上更挽著黑色Hermès Birkin手袋，充滿貴氣。

今年5月前港姐余少寶於個人社交平台分享跟楊寶玲的合照，當時楊寶玲跟丈夫到德州出席慈善活動，更來余少寶家聚會，余少寶受訪時，也大讚楊寶玲保養得宜，她對媒體說：「她keep得好好，雖然她長住拉斯維加斯，不過沒有曬黑，依然白白淨！」

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分享當美魔女貼士

楊寶玲可說凍齡有術，5呎7吋高的她多年來保持著110磅。

所以靚足多年的她曾撰寫過5本美容書分享keep fit貼士，除嚴守少油少糖少澱粉的飲食守則外，還有每日飲10杯水、每天飲一支奶以及吃一碗芝麻糊，此外亦愛喝蘆薈汁。

另外，她每當發現磅數增加超過3磅時，便減低食量和加多做運動。

▲ 楊寶玲為1987年港姐冠軍。 (東星圖片)

出道即獲成龍賞識

楊寶玲為1987年港姐冠軍，比賽結束後，她先後參加過世界小姐和環球小姐。

而且當選港姐冠軍不久，即獲成龍賞識當電影《飛龍猛將》女主角。至於在TVB亦演過不少劇集，當中包括《蜀山奇俠》、《大都會》、《他來自江湖》等，事業上可算順風順水。

▲ 楊寶玲成為六福珠寶董事。（取自Facebook）

進軍商界建首飾王國

及後，楊寶玲於1992年離巢TVB，曾於新城知訊台擔任節目主持，之後楊寶玲成為「六福珠寶」股東之一兼任代言人。1999年，楊寶玲決心退出娛圈，專心從商，成為六福珠寶董事，為公司業務擴展至世界各地。

成為商界女強人的楊寶玲，經歷3段婚姻，27歲嫁給澳洲籍音樂人陳容森，但婚姻維持3年便告吹。

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與繼女相處融洽

離婚5年後，楊寶玲跟拉斯維加斯賭場市場部亞洲區副總裁黃延年（Nelson Wong）再婚，2007年誕下兒子Nathan，可是有指楊寶玲太專注事業，跟丈夫感情轉淡，2014年協議離婚。

其後，楊寶玲重遇英國讀書時的初戀情人Gav，拍拖3個月，於2016年初第3度結婚，跟兩位繼女亦相處融洽。

兩年前，楊寶玲現身多倫多六福珠寶分店，當時她表示自己沒戲癮，因要照顧13歲的兒子，加上生意繁忙，更涉足房地產，復出機會甚微，或要等兒子再長大才考幕復出幕前。