【疫苗接種】崔俊明料打科興及復必泰人士均需接種第三針　倡高危人士先打

▲ 香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片）

政府專家下周將開會商討是否需要接種第三劑新冠疫苗。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明引述一項研究發現，不論接種哪款新冠疫苗，接種兩劑後約半年，抗體水平都下跌，認為長者或免疫系統較差的人士亦先為首批打第三針的人士。

崔俊明今早（20日）接受電台訪問時指，科興疫苗的有效性約5成，惟接種第二針疫苗後6個月，抗體水平下跌對此感到並不驚訝。不過，他指雖然抗體水平下跌，惟未有暫未有證據顯示會令其保護性降低，而且因身體有免疫記憶，仍有效預防重症。

他引述智利的一項研究，指不論接種哪一款新冠疫苗，接種兩劑後約半年，抗體水平都下跌，認為高危人士例如是長者或免疫系統較差的人士，有需要接種第三劑疫苗，惟打復必泰的人士的迫切性不及接種科興者。

至於第三針應否「溝針」，他表示外國研究發現，「溝針」復必泰加阿斯利康的抗體水平明顯較高，港府建議接種科興疫苗的人士繼續接種原有疫苗，不過他相信若市民希望在第三針轉打復必泰亦未嘗不可，而香港大學亦正就有關方面作研究。

在實行方面，他說現時本港採購疫苗數量足夠打第三針，惟因場地及醫護人員未必可以應付，認為「唔可以一窩鋒去打」，建議港府分批讓高危人士如長者及免疫系統較弱的人士先打。

最大需要的是60歲以上長者、免疫系統較弱的人士、曾接受器官移植等人士。

他又認為政府不能夠強制市民接種第三針，應向市民提供更多資訊以鼓勵他們接種。另外，本港即將踏入季節性流感高峰期季節性，港府建議市民在接種新冠疫苗後相隔兩周才接種流感疫苗（即看：【下一頁】）。崔俊明表示，外國有研究指流感疫苗與新冠疫苗可以同日接種，只要於不同手接種便可，於接種安排上會更方便。

新民黨主席葉劉淑儀 今早於同一電台節目中提到，在接種第三針後的一個月， 抗體顯示指數仍高達約17800。 詳情請見：【下一頁】

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責任編輯：郭詩詩