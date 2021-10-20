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【聲夢傳奇】姚焯菲慨嘆時間唔夠用　Chantel豁達面對負評：睡一覺就忘記　

娛樂 11:46 2021/10/20

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姚焯菲（Chantel）接受加拿大電視節目訪問。

《聲夢傳奇》亞軍姚焯菲（Chantel）自出道以來都備受關注，已吸納一大群粉絲「小菲象」落力應援，近日更利用課餘時間參與演出劇集《青春本我》，可說發展不俗。

不過，亦有不少人都擔心剛15歲的Chantel投身演藝界，卻不免要面對各方不少的評價，對年紀輕輕的她會做沉重壓力。

但Chantel早前就接受加拿大電視節目訪問，分享個人感受，而且更大騷流利普通話。

參加《聲夢》獲益良多

Chantel早前接受加拿大電視節目《城市串吧》訪問，先透露自己近況指，雖然平時要上學，但也會抽空找老師練唱歌，也要背劇本為新劇《青春本我》作準備。

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不過Chantel指自己起初不想報名參加《聲夢傳奇》，但參賽後覺得獲益良多：「學到不能放棄，要努力學習，對手可能會比你更強，只要努力做到自己最好的時候，輸了也不要緊，下一次更加努力就可以。」

Chantel指自己回到學校也與過往沒有分別，也未感壓力，只是被師弟師妹認出，她覺得這件事情很可愛。

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豁達面對負評

問到如何應對正評及負評，Chantel稱：「一開始看到評語會有點不開心，但現在可能是懶惰的關係就沒有再看，看到一些不好的評語亦沒有特別感覺，見到有些人對我有好的評語，我也很感激他們。但是，說真的沒有太介意負面評語，我睡一覺就會忘記所有的評語。」

最後，Chantel回答希望擁有的超能力是時間停頓，自言是一個很懶惰的人：「如果要8點上學，我就可以在7時59分停頓時間，然後慢慢吃早餐，回到學校才回復時間。」

至於不選擇飛行，她就指會被好奇為何會有人在天空飛，會被人捉往博物館。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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