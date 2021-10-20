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【疫苗接種】葉劉透露打第三針後一個月抗體指數逾1.7萬　沒有任何副作用

社會 11:13 2021/10/20

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新民黨主席葉劉淑儀。（資料圖片）

新民黨主席葉劉淑儀早前表示，自己於今年2月底接種首劑科興，惟至周一檢測病毒中和抗體已呈陰性，故自願報名參與第三劑測試計劃，並於養和東區醫療中心接種第三劑，並選擇「溝針」接種復必泰。詳情請見：【下一頁】

葉劉淑儀今早（20日）於電台節目中提到，早前收到電郵邀請參加有關研究，因想得知「溝針」後的分別故決定參加。她說，在接種第三劑後的兩個星期抗體指數由雙位數升至逾2萬，而上周六的抗體顯示指數仍高達約17800

她又表示，自己在打第三針後沒有任何副作用，但有部分同事在打針後翌日「舉唔高隻手」，強調沒有任何不良反應。她又說很多外國市民及從商人士向她反映想接種第三針，以便到外國做生意，而世衞早前已建議免疫系統差或前線人員，亦需要打第三針，她認為港府要就此作出商討。

另外，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明引述一項研究發現，不論接種哪款新冠疫苗，接種兩劑後約半年，抗體水平都下跌，認為長者或免疫系統較差的人士亦先為首批打第三針的人士。詳情請見：【下一頁】

更多影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

 

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