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【減肥大作戰】愛吃快餐「肥到阿媽唔認得」　210磅空姐1年減66磅回復火辣身材

保健美顏 12:11 2021/10/20

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愛吃快餐「肥到阿媽唔認得」，210磅空姐1年減66磅回復火辣身材。

澳洲一名22歲空姐喜愛吃快餐，長期暴飲暴食加上甚少運動，導致體重激增至95公斤，胖到連家人也幾乎認不出，令她下定決心減肥，在1年內減掉30公斤，回復fit爆身形，她更在社交平台大方分享減肥過程，相當勵志。

根據外媒報道，今年22歲的Cora Henderson是一名空姐，由於經常在機場買快餐「醫肚」，平均每週就花上200澳元（約1150港元）。長期吃加工食品，加上缺乏運動，令她體重直線上升至95公斤（約210磅）。

Cora透露，有次到美國探望家人，父母在接機時甚至認不出她，母親更直呼「你根本完全變了另一個人」，擔心她的健康出了問題。此時，她才意識到自己確實變胖了，亦開始下定決心減肥。

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她首先改變飲食習慣，開始戒吃「垃圾食物」及高糖飲料，改為攝取大量蛋白質和蔬菜，只喝清水，減少外出用膳，並且養成健身習慣，她會到健身室進行有氧運動及負重訓練，最終在一年內成功減去30公斤（約66磅），回復火辣身材。

我現在感覺很棒，雖然很多人為了外表而減肥，但關鍵是要確保內心快樂，並用健康的食物補充身體能量。

Cora又在社交平台上大方公開減肥前後對比照，並用親身經驗鼓勵其他網友，不少人都紛紛留言表示，「你太棒了」、「以你為傲」、「我的偶像」。

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責任編輯：羅嘉欣

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