【IB學校】IB 2021全球百強名校成績榜　聖保羅男女43.3分列榜首男拔第二

▲ IB全球百強名校，聖保羅男女中學登榜首。

國際文憑大學預科（IB）課程在今年7月放榜，滿分IB狀元人數按年暴升7倍至1,155人，本港佔130人，而學生的平均分亦較往年上升。有英國的教育教育諮詢機構整理全球IB學校的成績，按學生平均分排名，本港的聖保羅男女中學以平均分43.3分位列榜首。

教育諮詢機構Education Advisers整理了2021年IB全球學校成績，並按平均分排名，本港有4間學校登上首10位，其中聖保羅男女中學位列榜首，學生平均分為43.3分，今年該校誕生13名IB狀元，佔48名學生的27%，另有21名榜眼及3名探花。

而拔萃男書院與英國Godolphin & Latymer School並列第二，男拔囊括多達17名IB狀元，遠超上屆同期公布的3名狀元，並佔62名應屆IB畢業生的27%。該校同時有12名考獲44分的「榜眼」及13人考獲43分的「探花」，整體89%學生考獲40分或以上，平均分為43分。另外，德瑞國際學校排名第7，平均分為42分；優才（楊殷有娣）書院排名第10，平均分為41.6分。

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責任編輯：林愛娜