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【星空下的仁醫】馬國明從影22年演足14次醫生　穿越古今行醫3000年精通內外全科　

娛樂 12:33 2021/10/20

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穿越古今行醫3000年精通內外全科，馬國明從影22年演足14次醫生。

再度以醫院為背景的TVB新劇《星空下的仁醫》近日播出，男主角馬國明（馬明）飾演小兒外科顧問醫生況叢昕（Amos），再度令人想起馬明入行這22年期間，已經飾演過14次的醫生角色，由古代直到現今已經行醫3000年，TOPick為你盤點馬明曾經飾演過的醫生角色。

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TVB劇御用醫生馬國明

由馬國明、鄭嘉穎、周家怡、羅子溢以及久未在電視中出演的鍾嘉欣主演的新劇《星空下的仁醫》本周開播，在劇中飾演小兒外科顧問醫生Amos的馬明披上醫生袍，給觀眾一種極為熟悉的感覺。

原因是馬明加入TVB至今22年，已經第14度飾演醫生角色，距離上次《白色強人》僅兩年時間，再次演出外科醫生。

過去曾有網民細數過，馬明入行以來飾演過的醫生角色，當中由古至今，橫跨至少3000年的時間，由古代、民初至現代，內外全科甚至心理醫生也有演出過。

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TOPick盤點馬國明飾演過的醫生角色：

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馬明「職位」不斷攀升

14套劇集中，馬明由神話《封神榜》中的大夫，到《本草藥王》李時珍的徒弟，再到近年的醫院醫生，由普通科、婦科、腦科、急症室、甚至臨床心理醫生，慢慢爬升至近年的顧問及主管級醫生，馬明的「職位」亦隨著他的名氣慢慢攀升。

當中《心理追兇 Mind Hunter》更是他與女友湯洛雯的定情之作，在劇中一吻定情。

另外，馬明第15套飾演醫生的劇集《白色強人II》亦在籌備當中，馬國明將會再度與前女友胡定欣合作，早於《On Call 36小時》中，胡定欣亦曾客串過數秒，飾演其中一位幫忙做手術的護士。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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