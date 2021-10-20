【婆媳關係】與丈夫結婚十年被奶奶當透明　港媽感失落：新抱好似做咩都錯

▲ 一名港媽概嘆與奶奶關係欠佳，感到不被對方尊重。

婆媳關係自古難解。有港媽在網上發文感嘆，與丈夫結婚十年，但與奶奶關係欠佳，自己和小朋友經常被對方無視，感到不被尊重。她直言不知應如何應對，遂向網民求助。

該名港媽最近在網上討論區「親子王國」發文，分享自己已婚十年，但每次與奶奶吃飯或飲茶時，對方「都會突登裝晒全家飯，淨係唔裝你同你小朋友嗰碗，飲茶幫全枱洗碗筷，淨係唔洗你嗰份。」

奶奶與兒子吵架反斥港媽

雖然港媽明白這些事情應由後輩做，但坦言發生時心裡會不舒服。而她續指，最近丈夫與奶奶「反咗面」，作為新抱，自己依然有帶小朋友跟長輩見面，但奶奶只會重提與兒子爭執的事，

有時會諗，新抱好似做咩都錯，出到去食飯仲會將我老公同佢哋嘈交嘅事嚟話我唔識勸吓老公同佢哋和好，所以更加唔開心。

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網民建議減少見面

帖文一出引來網民熱烈回應，紛紛留言表示既然事主與奶奶相處不愉快，便應減少跟對方見面，「唔理佢有心定無意，令你心中不舒服已經可以避免去見」、「有心針對你，咁就少啲見啦」、「如果去到咁嘅關係，我會選擇以後唔見」。

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另外有網民建議，為避免同樣事情再次發生，事主可主動為家人盛飯和洗碗筷，「搵次早啲到幫全部人洗啲杯筷，佢咪冇位杯葛你」、「如果見到奶奶做先我會搶嚟做」、「要收獲善意必先付出善意」。

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責任編輯：王明芳