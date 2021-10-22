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【Miffy廚具】BRUNO與Miffy聯乘系列亮相K11 MUSEA　玩遊戲送Tote Bag及小扇【附活動詳情】

休閒消費 13:00 2021/10/22

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熱門 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

BRUNO與Miffy全新聯乘系列亮相K11 MUSEA。（圖片來源：BRUNO）

日本人氣家電品牌BRUNO與Miffy首度合作推出全新聯乘系列，可愛Miffy插畫跳躍在BRUNO人氣產品上，BRUNO特別於K11 MUSEA於10月23、24及30日舉辦限定活動，邀請了Miffy現身與粉絲們見面拍照，玩遊戲即有機會獲得限量BRUNO x Miffy禮品！

最新影片推介：跟蜘蛛女整簡易芒果蘆筍炒雞柳　鄭麗莎：酸酸甜甜合小朋友口味

1.　BRUNO x Miffy Zone拍照區

一起拍照打卡，享受歡樂時刻！

2.　Play Time! 遊戲

完成3個Check Points及讚好BRUNO Hong Kong Facebook及Instagram即可獲BRUNO x Miffy Tote Bag及小扇。

最新影片推介：楊潮凱專訪

3.　Miffy見面會

Miffy特意來到與粉絲們見面拍照，粉絲們可把握機會於以下時間與Miffy打招呼！

見面會時間：

14:00 - 14:20 / 14:30 - 14:50

15:00 - 15:20 / 15:30 - 15:50

16:00 - 16:20 / 16:30 - 16:50

17:00 - 17:20 / 17:30 - 17:50

著數優惠

除了玩遊戲贏獎品，在BRUNO x Miffy Zone拍照區拍照後上傳照片至Facebook或Instagram，並hashtag #BRUNOHOTPLATEHK，購物滿$1000即可享$100優惠！

地址：K11 MUSEA B2/F (近DONUT PLAYHOUSE)

日期：10月23、24及30日

時間：下午2時至6時

了解更多BRUNO x Miffy系列：https://bit.ly/3s9RAsM

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

HKET APP家庭台更多影片：https://bit.ly/3xaDuJL 訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩

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