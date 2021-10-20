【我是現場】初識洪嘉豪時印象不好　MC張天賦無奈被撮合「賦豪CP」

▲ 洪嘉豪（中）及MC張天賦（右）將合作開騷。

歌手洪嘉豪及MC張天賦現身《Star Talk》接受主播許文軒專訪，二人大談合作開騷感受。MC笑說：「雖然洪嘉豪都是一個前輩，但今次我們是以一對朋友合作，因為我們真的識了好耐，大家遇到問題時，不用就住就住，會即刻講出來面對解決。」

嘉豪則表示今次開騷無分彼此，他說：「就算我入行耐點，多些歌，但今次冇話邊個帶領邊個，不是各自的騷，因為大部份歌曲都會合唱，大家會Crossover，是我們一齊的騷。」

二人早在入行前已經認識，相識於微時，嘉豪說：「我們因一個蘭桂坊酒吧騷而認識，第一眼見到他，覺得是個死靚仔，因為樂手當中他年紀最細，好似細佬，好記得佢戴反Cap帽。」

嘉豪亦大爆MC經常有借無還，他説：「他成日借我的東西沒還，有筆、化妝品等，所以我有時會問佢何不要送給我，之前有條褲他送給我，我都有出鏡着過，我當拿回他的便宜！」

MC說：「初初見到嘉豪時，第一印象不是咁好，覺得有點串，後來熟了發覺他是如此同人相處。大家識耐了，仲會不停試我底線，成日講一些話挑釁，激到我差唔多想爆時，又氹番我，之後又繼續煩住我！真的好討厭！不過見他彈鋼琴同好認真造音樂時都好吸引！」

談到被網民打造成「賦豪CP」，二人一臉無奈，MC說：「我們太Friend，所以平時在在公司跟他都幾親密，攬頭攬頸好正常，有一次我熊抱他兼聞他件衫，公司同事拍了放上網就瘋傳，撮合我們！」嘉豪笑說：「我們識了七年！有七年之癢，所以要有個了結，我們有講過開騷時要宣布分手！」

同場加映：楊潮凱訪問