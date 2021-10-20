【外勞爭議】邵家輝倡輸入外勞縮成本　陳帆：倘不影響本地工人就業就會考慮

▲ 陳帆稱，在勞動力方面，當局態度清晰，在不影響本地工人就業的情況之下，會相應考慮輸入外勞。（陳國峰攝）

立法會房屋事務委員會今（20日）開會，討論《施政報告》措施。有商界議員稱本地建造業工人的工資高昂，反觀東南亞工人從事同一工種，成本只是本地勞工的一成，關注當局會否輸入外勞。運輸及房屋局局長陳帆稱，倘不影響本地工人就業情況下，會相應考慮輸入外勞。

自由黨邵家輝表示，香港樓價高企的原因，主要在於土地及建築成本問題。他舉例指，現時本地「扎鐵工」、「釘板工」日薪高達1,000至2,000元，但反觀馬來西亞的相關勞工日薪僅百多元，成本只是本地勞工的一成。他又指出，有不少發展國家，如澳門、新加坡等地亦會針對房屋輸入外勞。

陳帆回應稱，在勞動力方面，當局態度清晰，在不影響本地工人就業情況之下，會相應考慮輸入外勞。他舉例，香港國際機場三跑建設，也因應香港有某些工種供應不足情況下，才輸入外勞。他強調，輸入外勞前提是要確保本地工人不受影響，再輸入其他輔助有需要的工種。

陳帆續稱，現時盡量於公營房屋工地，採用組裝合成建築法，以至利用科技等，盼壓低成本及興建時間。

民建聯李慧琼批評，政府仍未能承諾何時重返公屋「3年上樓」目標。陳帆表示，輪候公屋3年獲首次編配單位的目標仍然不變；當局已覓得約350公頃土地，在未來10年，預料可興建約33萬伙公屋。他又表示，難以估計將來會有多少家庭新申請輪候公屋，但以現時的數字估算，相信當局可以在10至20年內處理。

民建聯梁志祥認為，短期內能夠增加的房屋供應較少，提議政府應全民動員，加快興建房屋，包括要求港鐵、馬會等有能力的機構積極響應。陳帆認同欠缺前期供應，指房協及市建局都有協助增加供應。他又指出，目前當局已與港鐵商討，在小蠔灣車廠用地協助興建公營房屋。他指現時已全民動員，但要加大力度，希望民間、商界均大力支持。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津