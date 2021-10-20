【醫醫，我不想再病了】被黎諾懿取笑已過更年期　湯洛雯遭楊潮凱連環戲弄

▲ 黎諾懿楊潮凱等不斷戲弄湯洛雯。

黎諾懿及楊潮凱擔任主持全新資訊健康遊戲節目《醫醫，我不想再病了》，明晚（21日）播出第七集將探討「骨質疏鬆」問題，陳諾醫生在節目中指出過了更年期的女士，為骨質疏鬆高危患者，湯洛雯聞言即露出驚嚇樣。

節目請來內分泌及糖尿專科醫生陳諾以及註冊營養師（澳洲）盧庭威分享健康資訊及小貼士，介紹高鈣食物及骨質疏鬆各樣病徵及併發症等；原來骨質疏鬆除了會導致骨折、永久傷殘外，嚴重更可以導致死亡。

陳諾醫生指出過了更年期的女士，為骨質疏鬆高危患者，湯洛雯聞言驚嚇，隨即被主持黎諾懿及楊潮凱寸爆：「她未過50歲，但更年期已過了。」黃庭鋒及楊潮凱又先後踢爆湯洛雯是「拗柴達人」兼「發雞盲」。

▲ 湯洛雯被好友笑是「拗柴達人」。

黎諾懿即再次出招寸湯洛雯謂：「因為鈍！」楊潮凱「接力」再踩一腳：「可能個腦有少少問題。」「四面楚歌」的湯洛雯大感「氣結」，邊飲恨樣拍枱笑著問道：「點解要針對我？」場面搞笑。

至於全程表現相對較正經的何依婷，未知是否受「奀皮仔」洪永城影響，回答問題全程「亂噏」；不過依婷「廢話」功力明顯不及洪永城，洪永城更一再向醫生「挑機」務求「死都拗番生」，可惜無功而還。

▲ 今集介紹高鈣食物及骨質疏鬆各樣病徵及併發症等。

最終被指責為失分的「罪魁禍首」。湯洛雯則明顯爭勝心強，擔任軍師的她，一度因不滿隊友表現出「茅招」補鑊！

本集「健康神獎」為「多功能健身棒」，由兩位男嘉賓輪流挑機；現場所見，二人表現各有各出色，但單看照片，庭鋒的賣力表情讓人覺得他「肌力」較優勝！

同場加映：楊潮凱訪問