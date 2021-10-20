【食用安全】 79人感染侵入性乙型鏈球菌嚴重可致腦膜炎 醫生：避免徒手揀魚

▲ 醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（資料圖片）

衞生防護中心早前公布，本港9月起錄得79宗感染侵入性乙型鏈球菌個案，調查顯示部分病人曾接觸淡水魚，包括鯇魚，當中部分人報稱處理未經烹煮的淡水魚時手部帶有傷口（即看：【下一頁】）。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，今次連串感染個案值得關注，建議市民避免徒手揀魚，處理海鮮時要戴上手套等。

曾祈殷今早（20日）接受電台訪問時指，侵入性乙型鏈球菌在產後婦女或初生嬰兒較為常見，認為今次連串感染個案值得關注。他提到，一般來說手部有傷口、有免疫力問題或有長期病患的人，例如患糖尿病、腎病、肝病、服用類固醇或抗排斥藥的人要格外小心，又建議市民避免徒手揀魚，處理海鮮時要戴上手套，食用海鮮前亦要徹底煮熟，避免進食後有感染。

如果你身體本身差，而海鮮又未煮熟，當中的菌未能殺死時，有機會會導致你本人都受到感染。

他續指， 侵入性乙型鏈球菌一旦入血，可以破壞不同器官，嚴重者可導致腦膜炎、敗血症、蜂窩組織炎、帶菌性關節炎等，甚至會死亡，患者如能在感染後24小時至48小時內確診，可以獲處方抗生素防止病情進一步惡化。

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責任編輯：郭詩詩