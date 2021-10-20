【高齡產子】結婚45年求子失敗渴望做媽媽　70歲老婦人工受孕喜誕兒子

▲ 印度一名70歲老婦通過人工受孕喜誕兒子。

高齡產子不容易，印度一名70歲老婦Jivunben Rabari和75歲丈夫Maldhari結婚45年，求子多年卻未能成功，早前以試管嬰兒方式成功受孕，喜迎兒子出生，成為少數超高齡新手媽媽。

綜合外媒報導，該對夫婦來自印度一條名為「Mora」的小村落，兩人結婚45年。Jivunben以70歲之齡誕下兒子，成為超高齡新手媽媽。醫生形容案例罕見，

他們第一次來找我時，我告訴他們，年紀那麼大不能要孩子，但他們堅持一試。

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成功受孕誕下男嬰

Jivunben最終通過試管嬰兒的方式成功受孕，日前誕下健康男嬰，她和丈夫都為此感到高興。高齡產子在印度並不罕見，過往一名74歲老婦與78歲丈夫求子57年，終在2019年誕下雙胞胎女嬰。

報導亦提及，女性通常在40至50歲期間經歷更年期，70多歲女性自然懷孕的機會甚低；但美國生殖醫學中心聲稱，隨着科技發達，任何年齡的女性都有可能在醫療幫助下懷孕。

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責任編輯︰王明芳