【抱憾分手】婚前檢查驚悉同患地中海貧血　情侶談最後一天戀愛忍痛分手

▲ 一對相戀３年的情侶因一同患有地中海貧血症，決定要忍痛分手。

婚前進行身體檢查是最為常見，明明相愛的兩個人，檢查後發現因為健康問題不能終生廝守。印尼一對情侶相戀3年，準備到談婚論嫁的地步，因此在婚前進行身體檢查，結果發現兩位都患有地中海貧血症。為了下一代的著想，兩人忍痛分手，並拍下分手前的影片作紀念，一眾網民都聞之心酸。

▲ 印尼一對情侶已熱戀３年，二人有結婚準備。（圖片來源：影片截圖）

據《星洲日報》報導，印尼一名女子指自己與男友已相戀3年，由於交往了很長時間，女子也最先知道自己患有地中海貧血症，因此雙雙決定在婚前做一次身體檢查，其後發現，原來大家都患有地中海貧血症。他們二人對這個結果感到十分崩潰，因為結婚的話會為下一代帶來患病的風險。

地中海貧血無法治癒。如果它可以治癒，故事就不一樣了。這對兒童來說是一個很大的風險，在經過很長時間的討論後，我們決定分手。

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為了紀念大家，他們二人拍下影片記錄成為情侶的最後一天。當天，他們一盛盛裝出席一場婚宴，享受他們的最後時光。在婚禮結束後，二人在酒店沙發談天說地，再依依不捨地互相擁抱，最後和平分開，由情侶變回最好的朋友。

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根據香港家庭計劃指導會的資料指出，地中海貧血 (Thalassemia) 是一種遺傳疾病。病者在製造血紅蛋白的功能上出現病變，不能有效地製造紅血球，因而長期有溶血性貧血的現象。由於此病流行於地中海、中東及東南亞一帶地區，故被稱為「地中海貧血」。

地中海貧血有多種類別，其中又根據臨床病情的嚴重程度，再分為重型和輕型。在本港，輕型地中海貧血症相當普遍，患者估計約佔香港人口的百分之八點五。

alpha 重型地中海貧血患者多會於胎兒或嬰兒期病發和夭折。beta重型的患者需接受長期輸血治療。

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alpha 或 beta 輕型患者並沒有明顯病徵，日常生活一切正常，但在妊娠期間，可能會有貧血現象。不過最令人關注的，是患者體內的地中海貧血遺傳基因，會直接遺傳給下一代。一般來說，兩名輕型地中海貧血患者結合，便有機會誕下嚴重地中海貧血的胎兒。

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責任編輯︰王明芳