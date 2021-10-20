【阿富汗悲歌】清潔工媽媽欠債4300元被迫賣3歲女　債主：長大後嫁給兒子

▲ 阿富汗清潔工媽媽被迫賣3歲女兒給債主。

阿富汗變天，由塔利班接掌政權後，物價不斷飆升，民不聊生。有不少絕望的阿富汗人，無奈把子女賣掉，來解決貧困問題。有父母因欠債550美元（約4300港元）無力償還，被迫將3歲女兒賣給債主，待青春期嫁給債主的兒子。

據外媒報道，來自阿富汗西部40歲的清潔工Saleha，與丈夫育有6名子女，他每天靠著替富人打掃房子賺取7毫美元（約5港元）工資，但丈夫卻因年紀漸長失去工作。最近兩夫婦因買食物欠下550美元的「巨債」，無力償還，債主要求以他們將最年幼的3歲女兒抵債。

債主3兒子等娶女孩

債主給夫婦3個月時間籌錢，否則女兒就只能永遠留在債主家中，長大後嫁給債主3名兒子的其中一個。債主證實，已經將小女孩帶到家中，

我也沒錢，所以除了帶走他們的女兒外，我別無他法。

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Saleha夫婦表示，他們的生活很差，一日三餐不繼，但他們會努力籌錢救出女兒，並希望帶著子女離開阿富汗。

自塔利班接管阿富汗後，當地金融系統和貿易陷入癱瘓，造成物價飆升，連麵粉、石油等基本物資價格，也比8月中旬翻了一倍。在未來幾個月內，幾乎所有4000萬阿富汗人口也可能跌入貧窮線以下。

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責任編輯：王明芳