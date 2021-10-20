  • 30°C
香港時間 : 20211020日 (週三) 13:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【離奇車禍】司機遇車禍撞到人打電話求救　妹夫一接怒回：你撞到的是我

親子 13:05 2021/10/20

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

安徽一名男子遇上車禍後打電話俾妹夫求救，點知妹夫接電話告訴他︰「你撞到的是我！」

世事往往如此巧合！內地安徽一名男子於日前與妹夫相約買二手車，兩人先後離開，男子駕車返家途中不慎遇上車禍撞到人，馬上致電妹夫求助，豈料妹夫接電話後竟回答︰「你撞到的是我，我就在坡下。」嚇到男子不知所措！

據內地《星視頻》報道，安徽一名姓高的男子於10月10日相約妹夫去買二手車，至傍晚時分，因高男還要買其他汽車配件，故妹夫先行駕車離開。

高男購物完畢後也駕車回家，途中對面線一輛大貨車開著大燈駛過，令他瞬間看不清楚前方的路面情況，就不小心撞上前面的車輛。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

最新影片：退役五年腰患未癒享受殘奧會工作　蘇樺偉 ：盼香港運動員有更好成績

撞車後高男嚇得不知所措，急急打電話給妹夫求救，告訴對方自己「出事了」，妹夫接著問︰「怎麼了？」，高男回答︰「我撞到人了」，沒料到妹夫竟然回答︰

你撞到的是我，我就在坡下。

高男此時恍然大悟，原來自己撞到先離開一步的妹夫，還跌落路邊的小山坡下，幸好妹夫只受輕傷，還可以秒接電話。最後救援人員成功將妹夫救返上山，並送院治療，兩人見面後也哭笑不得。

網民︰這是喜劇情節

網民對這宗離奇車禍爆笑，直呼妹夫好冷靜，又像笑片的情節，整件事好有喜感。點擊下圖即睇更多網民留言︰

    點擊圖片放大
    +8
    +7

最新影片：【湊得輕鬆啲】「女飛魚」化身教練培養泳壇精英 蔡曉慧：運動員是輸得最多的人

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

相關文章

【暖男老公】貨車司機出車禍半身受困　突接孕妻來電求消防安靜扮無事
11:32 2021/08/22
【暖男老公】貨車司機出車禍半身受困　突接孕妻來電求消防安靜扮無事
【失魂外傭】大頭蝦外傭去錯醫院病房　哭著誤報老爺「Pass Away」嚇得新抱險撞車
13:02 2021/07/02
【失魂外傭】大頭蝦外傭去錯醫院病房　哭著誤報老爺「Pass Away」嚇得新抱險撞車
【恐怖車禍】21歲富家女棄3歲兒與情人私奔　男友醉駕撞燈柱1死1重傷
13:39 2021/09/12
【恐怖車禍】21歲富家女棄3歲兒與情人私奔　男友醉駕撞燈柱1死1重傷

你可能感興趣

【暖男老公】貨車司機出車禍半身受困　突接孕妻來電求消防安靜扮無事
11:32 2021/08/22
【暖男老公】貨車司機出車禍半身受困　突接孕妻來電求消防安靜扮無事
【失魂外傭】大頭蝦外傭去錯醫院病房　哭著誤報老爺「Pass Away」嚇得新抱險撞車
13:02 2021/07/02
【失魂外傭】大頭蝦外傭去錯醫院病房　哭著誤報老爺「Pass Away」嚇得新抱險撞車
【恐怖車禍】21歲富家女棄3歲兒與情人私奔　男友醉駕撞燈柱1死1重傷
13:39 2021/09/12
【恐怖車禍】21歲富家女棄3歲兒與情人私奔　男友醉駕撞燈柱1死1重傷
家庭關係 網絡熱話 交通事故 司機 中國

最高瀏覽

【主僕情深】服務僱主22年印傭腦動脈爆裂命危　良心僱主耗盡積蓄花69萬醫藥費拯救
12:38 2021/10/19
【主僕情深】服務僱主22年印傭腦動脈爆裂命危　良心僱主耗盡積蓄花69萬醫藥費拯救
【打機課金】14歲少年打機充值10萬元　3個月花光癌末爸爸醫療費
17:21 2021/10/18
【打機課金】14歲少年打機充值10萬元　3個月花光癌末爸爸醫療費
【娛圈喜事】37歲李綺雯主題樂園慶生　拍拖兩年健身教練男友求婚成功
10:23 2021/10/19
【娛圈喜事】37歲李綺雯主題樂園慶生　拍拖兩年健身教練男友求婚成功