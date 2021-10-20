【離奇車禍】司機遇車禍撞到人打電話求救　妹夫一接怒回：你撞到的是我

▲ 安徽一名男子遇上車禍後打電話俾妹夫求救，點知妹夫接電話告訴他︰「你撞到的是我！」

世事往往如此巧合！內地安徽一名男子於日前與妹夫相約買二手車，兩人先後離開，男子駕車返家途中不慎遇上車禍撞到人，馬上致電妹夫求助，豈料妹夫接電話後竟回答︰「你撞到的是我，我就在坡下。」嚇到男子不知所措！

據內地《星視頻》報道，安徽一名姓高的男子於10月10日相約妹夫去買二手車，至傍晚時分，因高男還要買其他汽車配件，故妹夫先行駕車離開。

高男購物完畢後也駕車回家，途中對面線一輛大貨車開著大燈駛過，令他瞬間看不清楚前方的路面情況，就不小心撞上前面的車輛。

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撞車後高男嚇得不知所措，急急打電話給妹夫求救，告訴對方自己「出事了」，妹夫接著問︰「怎麼了？」，高男回答︰「我撞到人了」，沒料到妹夫竟然回答︰

你撞到的是我，我就在坡下。

高男此時恍然大悟，原來自己撞到先離開一步的妹夫，還跌落路邊的小山坡下，幸好妹夫只受輕傷，還可以秒接電話。最後救援人員成功將妹夫救返上山，並送院治療，兩人見面後也哭笑不得。

網民︰這是喜劇情節

網民對這宗離奇車禍爆笑，直呼妹夫好冷靜，又像笑片的情節，整件事好有喜感。點擊下圖即睇更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳