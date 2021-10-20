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【六合彩】萬聖節金多寶8千萬頭獎下周二攪珠　歷年幸運號碼一文看清

社會 12:25 2021/10/20

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

六合彩萬聖節金多寶攪珠下周二舉行，估計頭獎基金有機會高達8千萬元。（資料圖片）

六合彩萬聖節金多寶攪珠下周二（26日）舉行，這期攪珠有6千萬元金多寶，估計頭獎基金高達8千萬元。

萬聖節金多寶將於星期四晚（21日）舉行的攪珠完成後開始發售，顧客可在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及互動投注服務，包括網上投注服務「投注區」 及流動投注服務購買彩票，截止售票時間為攪珠日（10月26日）晚上9時15分。

另外，有意投注者可透過「馬會開戶口」應用程式於網上開設投注戶口，無須親身到場外投注處或馬場辦理申請。詳情可瀏覽馬會「新•平台」網頁。

萬聖節金多寶「幸運」號碼

在歷來合共七次的萬聖節金多寶攪珠中，「22」號被攪出次數最多，共攪出過4次；而「17」及「29」號分別被攪出過3次，這些號碼可稱為幸運號碼：

歷年萬聖節金多寶「幸運」號碼（包括特別號碼） 攪出次數
22 4次
17, 29 各3次

萬聖節金多寶幸運兒多以複式彩票中獎

在最近4次的萬聖節金多寶，其中有3位幸運兒同樣以複式及自選號碼的購買方式獲中頭獎，詳情如下：

萬聖節金多寶攪珠日期 頭獎彩票購票方式 （中獎注數）
29/10/2019 無人中
30/10/2018 10個號碼複式自選號碼（1注）
31/10/2017

11個號碼複式自選號碼（1注）

6個號碼單式運財號碼（1注）
25/10/2016

8個號碼複式自選號碼（半注）

6個號碼單式自選號碼（兩注）

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

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