【六合彩】萬聖節金多寶8千萬頭獎下周二攪珠　歷年幸運號碼一文看清

▲ 六合彩萬聖節金多寶攪珠下周二舉行，估計頭獎基金有機會高達8千萬元。（資料圖片）

六合彩萬聖節金多寶攪珠下周二（26日）舉行，這期攪珠有6千萬元金多寶，估計頭獎基金高達8千萬元。

萬聖節金多寶將於星期四晚（21日）舉行的攪珠完成後開始發售，顧客可在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及互動投注服務，包括網上投注服務「投注區」 及流動投注服務購買彩票，截止售票時間為攪珠日（10月26日）晚上9時15分。

另外，有意投注者可透過「馬會開戶口」應用程式於網上開設投注戶口，無須親身到場外投注處或馬場辦理申請。詳情可瀏覽馬會「新•平台」網頁。

萬聖節金多寶「幸運」號碼

在歷來合共七次的萬聖節金多寶攪珠中，「22」號被攪出次數最多，共攪出過4次；而「17」及「29」號分別被攪出過3次，這些號碼可稱為幸運號碼：

歷年萬聖節金多寶「幸運」號碼（包括特別號碼） 攪出次數 22 4次 17, 29 各3次

萬聖節金多寶幸運兒多以複式彩票中獎

在最近4次的萬聖節金多寶，其中有3位幸運兒同樣以複式及自選號碼的購買方式獲中頭獎，詳情如下：

萬聖節金多寶攪珠日期 頭獎彩票購票方式 （中獎注數） 29/10/2019 無人中 30/10/2018 10個號碼複式自選號碼（1注） 31/10/2017 11個號碼複式自選號碼（1注） 6個號碼單式運財號碼（1注） 25/10/2016 8個號碼複式自選號碼（半注） 6個號碼單式自選號碼（兩注）

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記者：黃穎津