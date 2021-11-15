【靚太廚房】坐月平價養生食譜推介　中醫：節瓜利水消腫為新手媽媽滋潤皮膚

▲ 今集《靚太廚房》邀請到註冊中醫梁慧儀教大家做一款簡易的坐月菜式：豬肉釀節瓜。

坐月坐得好，一世無煩惱！新手媽媽想趁著坐月進補及調理身體，可以吃甚麼？今集《靚太廚房》邀請到註冊中醫梁慧儀教大家做一款簡易的坐月菜式：豬肉釀節瓜，食材便宜，而且清甜開胃，營養豐富，特別適合坐月中的媽媽。

▲ 註冊中醫梁慧儀（右）、主持Ricca（左）（湛斯雅攝）

坐月或餵人奶中的媽媽可以吃節瓜？

很多時候，我們以為很多瓜類都是寒涼的，但原來節瓜性質不寒涼，而且對坐月或餵人奶中的媽媽都有益，連梁醫師坐月時都常常吃節瓜。

梁醫師表示，節瓜的營養含量高，且容易消化，體質虛弱的人最適合食用，所以坐月期間也能吃，甚至產後就能吃。

此外，節瓜的利水消腫功效還能幫助新媽媽盡快排出體內積滯的水分，盡快消腫。節瓜豐富的水分也可給新媽媽皮膚補水，避免月子期間皮膚太乾燥。節瓜搭配肉類食用，適合哺乳期媽媽進補，提升乳汁質量。

除了節瓜，大家還可以吃其他正氣蔬菜，例如菜心及菠菜。

▲ 梁醫師指這道菜適合坐月或餵人奶中的媽媽食用。（湛斯雅攝）

更多節瓜有益菜式推介

節瓜好處多多，梁醫師表示，節瓜最適合用來燉湯，

節瓜可以單獨燉湯，也可以搭配其他食材，有很好的解膩、利水和減肥作用。

如果節瓜配搭豬骨及豬瘦肉燉湯，具健脾益氣、消食利水功效。

而節瓜配搭薏米燉湯，除濕功能增強，坐月子的媽媽體內有濕氣時可以同時食用這兩種食材。

懷孕或經期都可以吃？

梁醫師續指，《本草綱目拾遺》指節瓜「性味平和，諸無所忌」，除了坐月時適合吃節瓜，女士懷孕或經期時都宜吃節瓜。

如果女士們在夏季懷孕，更可多吃節瓜或者用節瓜煮湯水食用，有很好的解暑作用。利水消腫方面，節瓜功效堪比冬瓜，但沒有冬瓜的寒涼氣。

如果腎臟不好或者患有妊娠糖尿病，也可以多吃節瓜。

點擊大圖了解詳情：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

材料

節瓜 2條

絞碎豬肉 150 克

冬菇 2個

調味

鹽 1 茶匙

砂糖 1 茶匙

胡椒粉 1 茶匙

生抽 1 湯匙

粟粉 1 茶匙

點擊大圖了解詳情：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

做法

1. 節瓜用刀刮去表面瓜皮及毛。

2. 然後洗乾淨，再切成約1寸厚。

3. 用匙羹把節瓜脯刮一個約一寸闊的小洞然後備用。

4. 把冬菇切成小粒備用。

5. 把絞肉放入碗中，加入生抽，砂糖，粟粉，鹽，冬菇再拌匀，醃約30分鐘備用。

6. 把之前預備好的瓜脯再輕輕撲上一層粟粉令豬肉蒸起來不易掉下。

7. 用匙羹把豬肉放上瓜脯上，用輕力壓一下，固定豬肉。

8. 預熱蒸爐，水滾放入節瓜脯，視乎火力大小，蒸約15-20分鐘。

注意：如果瓜脯蒸太長時間，就會變成太軟身。

9. 瓜脯蒸好後取出，倒去多餘水份，完成。

最新影片：韓籍大廚教做水原式醬醃牛仔骨 公開肉質細嫩惹味醃製祕訣

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

HKET APP家庭台更多影片：https://bit.ly/3xaDuJL

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：王芷瑩