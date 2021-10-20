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【貸款騙局】涉以低息貸款串謀詐騙約35萬元　警拘37歲男子

社會 12:46 2021/10/20

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涉以低息貸款串謀詐騙約35萬元拘捕一人 。（曾秋文攝）

警方早前接報指有人涉嫌利用提供低息貸款作招徠，誘騙受害人交付保證金後失聯。警方經深入調查於前日（18日）進行拘捕行動，以串謀詐騙罪拘捕一名37歲男子，涉嫌與17宗騙案有關，涉及金額約35萬元。 

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警方新界南總區重案組3B隊主管高級督察張文迪表示，在去年12月至今，共接獲17名受害人報案，指早前有自稱是本地財務公司職員來電，表示可透過「一筆清」貸款優惠，可為受害人清還債務，並可說出受害人個人資料，包括其姓名、身份證號碼及信貸紀錄等，當搏取受害人信任後，雙方以手機程式通訊，受害人交出入息證明和身份證明文件，最後要求交出現金或銀行轉賬，作為所謂的保證金，騙徒則在收錢後無法再聯絡，受害人亦不會收到相關貸款。

17名受害人包括15男2女（32至65歲），被騙合共35萬元，個別由3,800元至6,000元不等，相信他們均有欠債，並已無法從銀行或其他財務公司再獲得貸款。

新界南總區人員接報後展開深入調查，翻看大量閉路電視錄影片段，鎖定一名目標男子，在前日（18日）下午5時30分於旺角區拘捕一名姓張（37歲）男子，當時他正與一名31歲男受害人交收保證金，在疑犯身上搜出1.5萬元，他涉嫌串謀詐騙罪現正被扣查。

張文迪指出，相信疑犯是一個詐騙集團骨幹成員，該集團分工仔細，包括專責致電不同受害人、推銷所謂的借貸產品和負責收錢。而被捕疑犯亦不排除曾在財物公司等機構工作，熟識貸款運作模式，和從不法渠道得知受害人的借貸紀錄，現正追查集團餘黨，不排除再有人被捕。

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記者：曾秋文

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