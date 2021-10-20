【星空下的仁醫】跟甄詠珊演活病童父母心酸　章志文戒酒拯救婚姻終成暖爸

▲ 章志文曾主持《流行都市》，現實中同是暖爸。

由鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、周家怡、羅子溢等主演《星空下的仁醫》周一首播後即引發網民熱議，除了逼真的手術場面獲高度討論，鄭嘉穎與馬國明相隔多年再度合作，及鍾嘉欣闊別螢光幕多年後「回歸」擔正亦是焦點所在。

《仁醫》除了故事主線，首兩集亦有不少感人病患case穿插其中，包括一直備受肌肉瘤翻發困擾並需不斷接受手術的病童「院長」，「院長」不但樣子可愛、精靈活潑，且與楓的互動亦是充滿愛。

反映病童父母心聲

其實劇中所有case，都是劇組用心打造，務求讓觀眾更能深切感受年幼病患的無助、病患父母的感受，以及醫者的掙扎，從而帶出一個個感人故事。

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是集熱愛並擅長吹長笛的喬喬，爆肺入院後被診斷患上原發性心臟惡性血管肉瘤，以芯向喬喬父親（章志文飾）及母親（甄詠珊飾）講解情況時，甄及章完全演活了作為父母的驚愕、心痛難過及掙扎，吸引了網民注意並讚賞二人演技：「兩位家長做得OK」、「演技唔錯」、「講講吓個男嘅眼有啲紅」。

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現實中的章志文，在TVB任藝人已21年，現為《流行都市》節目主持之一。章志文香港讀完中學便跟家人移民加拿大多倫多，並畢業於加拿大麥馬士達大學心理學系。2000年返港報名第13期無綫電視藝員訓練班，之後加入TVB。除《流行都市》，亦曾在《愛‧回家之開心速遞》演大小姐林淑敏的前度男友。

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疫情打亂兒子升學計劃

章志文結婚多年，育有一名12歲的兒子Micah，向來形象健康的他，曾分享在婚後亦因內心迷失，因酗酒險釀成婚姻危機，幸得太太及好友林淑敏鼓勵，重返教會並戒酒，終挽回婚姻及家庭。

他曾接受TOPick訪問，表示跟太太都是在加拿大接受教育，志文覺得加拿大的教育比較自由，也着重啟發孩子的思考，可以有更廣闊的眼界，因此跟太太有共識會讓Micha到加拿大升學。

去年原本早已計劃一家三口到當地考察，最終因為疫情打亂了計劃，暫時未能外出升學，今年就讀小學六年級的Micah，便得要為報考中學而作出準備。作為爸爸的志文，就專心陪兒子準備升中試，是個暖心爸爸。

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