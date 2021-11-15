【靚太廚房】淮山具減肥抗衰老功效 中醫教整簡易淮山炒雞丁
今集《靚太廚房》請來註冊中醫梁慧儀分享一道具減肥功效的養生菜式：淮山炒雞丁，讓各位女士們可以健康地修身，展現健康身型。
淮山具減肥功效
梁醫師指，淮山不僅能夠消除疲勞、強壯身體，還可以抗老化，達到美容的效果。淮山含有大量纖維素，食用後可以產生飽脹感，從而抑制食欲，有助於控制飲食。
淮山對高血壓、高血糖、高血脂的三高人士有益。對於減肥，也有一定的功效。
此外，淮山的減肥食譜做法有很多，可以拌、炒、燉、燜、烤，用淮山做粥吃還有養生的功效。
過多進食淮山反而致肥？
梁醫師指，雖然淮山富含膳食纖維，有減肥功效。不過，淮山含有大量的澱粉成分，這種食物少量食用有減肥瘦身之效，但如果大量食用就會導致澱粉的過量攝入，過多的糖分攝入反而會導致肥胖。
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材料
雞胸肉 150克
淮山 1支
蔥段 1支
薑 5塊
蒜頭 兩粒
醃料
糖 1茶匙
鹽 1茶匙
麻油 1茶匙
生抽 1茶匙
生粉 1茶匙
米酒 1湯匙
胡椒粉 少許
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調味
蠔油 2湯匙
做法
1. 淮山去皮切長片狀，蔥切小段，蒜切片，雞肉切一口大小。
2. 雞肉醃30分鐘。
3. 淮山汆水1一分鐘，撈起備用。
4. 爆香薑蒜。
5. 將醃好的雞肉中火煎至變色。
6. 轉中大火後，加入山藥一起炒1分鐘，轉小火加上蓋子炆1.5分鐘。
7. 打開蓋子加上蔥段，加入蠔油，即成。
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記者：王芷瑩