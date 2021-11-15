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【靚太廚房】淮山具減肥抗衰老功效　中醫教整簡易淮山炒雞丁

休閒消費 13:41 2021/11/15

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

今集《靚太廚房》請來註冊中醫梁慧儀分享一道具減肥功效的養生菜式：淮山炒雞丁。

今集《靚太廚房》請來註冊中醫梁慧儀分享一道具減肥功效的養生菜式：淮山炒雞丁，讓各位女士們可以健康地修身，展現健康身型。

註冊中醫梁慧儀（右）、主持Ricca（左）（湛斯雅攝）

淮山具減肥功效

梁醫師指，淮山不僅能夠消除疲勞、強壯身體，還可以抗老化，達到美容的效果。淮山含有大量纖維素，食用後可以產生飽脹感，從而抑制食欲，有助於控制飲食。

淮山對高血壓、高血糖、高血脂的三高人士有益。對於減肥，也有一定的功效。

此外，淮山的減肥食譜做法有很多，可以拌、炒、燉、燜、烤，用淮山做粥吃還有養生的功效。

過多進食淮山反而致肥

梁醫師講解淮山的功效。（湛斯雅攝）

梁醫師指，雖然淮山富含膳食纖維，有減肥功效。不過，淮山含有大量的澱粉成分，這種食物少量食用有減肥瘦身之效，但如果大量食用就會導致澱粉的過量攝入，過多的糖分攝入反而會導致肥胖。

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材料

雞胸肉　150克
淮山　1支
蔥段　1支
薑　5塊
蒜頭　兩粒

醃料

糖　1茶匙
鹽　1茶匙
麻油　1茶匙
生抽　1茶匙
生粉　1茶匙
米酒　1湯匙
胡椒粉　少許

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調味

蠔油　2湯匙

做法

1.　淮山去皮切長片狀，蔥切小段，蒜切片，雞肉切一口大小。

2.　雞肉醃30分鐘。

3.　淮山汆水1一分鐘，撈起備用。

4.　爆香薑蒜。

5.　將醃好的雞肉中火煎至變色。

6.　轉中大火後，加入山藥一起炒1分鐘，轉小火加上蓋子炆1.5分鐘。

7.　打開蓋子加上蔥段，加入蠔油，即成。

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記者：王芷瑩

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