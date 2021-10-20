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【忤逆女兒】好爸爸節衣縮食供留學西班牙　23歲揮霍女超支反公審老父

育兒經 13:09 2021/10/20

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一名爸爸節衣縮食供女兒到西班牙留學，可是女兒不時超出每月生活預算。

不少父母考慮安排子女到海外升學，家長要考慮有否足夠能力負擔高昂學費及生活費，子女也要好好珍惜留學的機會。內地一名爸爸節衣縮食，只為供女兒到西班牙留學，可是女兒不時超出每月生活預算，令爸爸大感經濟壓力。爸爸好言相勸，要女兒節省一點，卻被她將父女對話放上網公審。

綜合內地傳媒報道，上海一名父親供23歲的女兒到西班牙升學，並與女兒說好，每月給她1萬元人民幣（下同，約1.2萬港元）作生活費。爸爸每月出糧即匯款給女兒，不過女兒不時超出預算，不夠錢時更會使用父親的信用卡付款，於是他近日勸女兒要審慎用錢。

51歲爸爸透過短訊勸女兒要審慎用錢。（微博圖片）

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女兒譏諷「必需品怎麼節省」

從女兒公開的父女短訊對話可見，爸爸看到信用卡帳單，詢問女兒當中44.52歐元（約400港元）買了甚麼，女兒回應是去超市買生活用品。之後爸爸表示信用卡主要用來應急，平時盡量不要用，女兒反駁未收到爸爸轉賬生活費前都要用，聲稱這是應急情況。爸爸指自己給她匯款後，人工所剩無幾，提醒「你盡量節約」。女兒回說︰

我只是買了生活必需品，必需品怎麼節省？

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爸爸︰沒能力一直養你

女兒不滿爸爸的說話，不斷反唇相譏，「我也很不容易，我不可能不吃飯」、「飯都吃得營養很不平衡」。爸爸指自己壓力非常大，只希望她履行承諾，盡量將每月花費控制在1萬元內，他坦言︰

爸爸就這麼多工資，沒有錢怎麼給你呢？你已經23歲了，要學會獨立。爸爸51歲，已經老了，沒能力一直養你……

女兒沒反省之餘，更將與父親的對話在網上公開，批評父親「用了50歐元就跟我大清早的吵架」，並指父親傳給她相片，晚餐只吃菜和粟米粥，是在扮可憐。不少網民不值該名留學生所為，斥責她忤逆，又為她的爸爸感到心痛，自己死慳死抵供女兒出國讀書，卻換來不孝女譏諷。

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責任編輯：王明芳

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