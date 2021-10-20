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【小學生拍拖】目撃小五兒子與女同學咖啡店依偎　港媽擔心早戀禁拖手：避免身體接觸

親子 15:50 2021/10/20

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一名港媽目擊小五兒子與女同學拖手行街，擔心兩人過早談戀愛。

小學生「早戀」令家長擔心，一名網民日前在網上討論區「親子王國」發文，指表姨甥現時就讀小五，早前其母在街上目撃兒子與女同學拖手行街，又在咖啡店依偎進食，懷疑兩人拍拖而感擔心。

港媽擔心兒子拍拖

網民在文中表示，男童母親早前在街上撞破兩人「拖手仔」，跟蹤他們至咖啡店後驚見兩人互相依偎、狀甚親密。網民又指男童近來成績變差，開支變多，懷疑他與女同學拍拖。

港媽及後與兒子傾談，兒子表示兩人只是朋友關係，「由小一識到而家一直拖手仔玩」，下課後一同去補習。兒子續指對方是班長，成績不錯，曾教他做功課，希望媽媽不要罵同學，因為他朋友不多，只跟該名女同學談得來。港媽聽後向兒子表示兩人已長大，要知道「男女有別，避免身體接觸」，不應與女同學拖手。

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網民：父母要做引導角色

帖文引來網民回應，有網民認為港媽應加緊看管兒子，「小五男、女生通常各自玩，唔會唔知男女有別，亦唔會隨便拖手」、「其實呢啲從小就要教，父母要做引導角色，不能讓孩子有太大自由度，放任亂搞男女關係」。

對於小學生談戀愛，有網民見怪不怪，「而家小學生拍拖真心普遍，我仔之前間學校，小五有講座講早戀啦！」、「街都唔知幾多初中、高小學生拍拖」；有網民則明言反對，「小五真係太細個，如果係我仔，我一定會阻止」、「小五學生要考呈分試，唔應該分心」。

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責任編輯：王明芳

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