【強制檢測】大圍金獅花園17人違強檢公告　遭票控5,000元或收強檢令

▲ 金獅花園第一期金輝閣17名人士違反強制檢測公告。（林宇翔攝）

沙田翠田街5-7號金獅花園第一期金輝閣早前被納入強制檢測公告，​沙田民政事務處今日（20日）聯同沙田警區、衞生署和醫療輔助隊在大廈進行執法行動，其中17名人士違反強制檢測公告。政府已向該等人士處定額罰款5,000元及／或發出強制檢測令。

執法行動由今日上午約6時開始，至上午約11時結束，上址受檢人士被要求出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受2019冠狀病毒病檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。政府派員於該幢大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，並到大廈內進行檢查，確認他們是否已按有關要求進行檢測。

行動中，政府共檢查了約340名受檢人士的檢測報告，其中17名人士違反強制檢測公告。政府已向該等人士處定額罰款5,000元及／或發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁6個月。

政府重申，發出強制檢測公告的目的是為了盡快堵截2019冠狀病毒病在社區散播，以保障整體的公眾衞生安全。應受檢人士應在合理可行範圍內，採取適當個人防疫措施，包括佩戴口罩及保持手部衞生，以及除為進行指明檢測外，盡可能在確定檢測結果前留在其居住地點並避免外出。

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記者：黃穎津