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【正能量】與父同患「玻璃骨」靠媽媽賺錢養家　27歲孝順女自學編織擺檔自力更生

親子 13:59 2021/10/20

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熱門 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 新冠疫苗

內地一名患成骨不全症的27歲女生，自學編織擺檔，努力賺錢自力更生。

即使患病也要樂觀面對。內地一名患有成骨不全症（俗稱脆骨症或玻璃骨）的27歲女生，其父親患有同樣疾病，多年來靠母親獨力工作賺錢維生。為幫補家計，她自學編織，並擺檔做生意賺錢，更將編織技巧教授其他弱勢人士，助她們自力更生。

27歲的梁正英在長沙擺檔售賣編織品。（影片截圖）

綜合內媒報道，來自湖南長沙的梁正英，從小患有先天性成骨不全症，曾骨折多達20次。父親與她患有同樣罕見病，需長年臥床被人照顧，而全家只靠母親回收的單薄收入維生。

同場加映：退役五年腰患未癒享受殘奧會工作　蘇樺偉 ：盼香港運動員有更好成績

在醫院自學編織打發時間

由於病情惡化，梁正英的腿部日漸彎曲，行動越趨不便，只能放棄讀大學的機會。從2014年開始，7年間她在醫院前後進行了共5次矯正手術，利用鋼釘和支架固定腿部。在住院期間，梁正英指自己大多數時間都是躺在床上，就想到了做些小手工打發時間。

當時看到有一種用毛線編織的娃娃很漂亮，就在網上搜尋一些資料，自己照著做。做的第一個編織品是玫瑰花，還不熟練，就反覆拆了再做，做了再拆，花了一天時間才完成。

    點擊圖片放大
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編織現商機　助同路人自力更生

有一次，一位鄰居偶然看到她編織的玫瑰花，「問能不能賣幾朵給她，我立馬就答應了，當時賣了十幾元一朵」。梁正英直言這成為她的契機，開始鑽研編織技巧。她指那時候每天除了休息和吃飯之外，幾乎所有時間都用來編織，即使編至雙手長繭仍樂此不疲。

梁正英教授弱勢社群編織，助她們自力更生。（影片截圖）

2016年起，梁正英在長沙擺檔售賣編織品，每月有數千元收入。她坦言雖然編織賺不到很多錢，但勉強足夠維持生活。而她亦將編織技巧教授其他行動不便的同路人，以及一些單親媽媽，助她們自力更生。

我們有一個群，裡面都是靠編織技藝謀生的小伙伴，一共有92個人。我時常會和織女團隊的小伙伴們互相打氣，就算生活艱難，也要笑著面對呀！

最新影片：17歲少女驚患乳癌揭高危因素　外科醫生解釋乳癌治療程序

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責任編輯：王明芳

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