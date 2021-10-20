【外賣奇遇】點餐備註「不想努力可送上樓」　外賣員接單獲阿姨「巨額」貼士即收工

▲ 台灣有位阿姨叫外賣，備註寫上「不想努力可送上樓」。

外送平台近年興起，不少人都加入外賣員行列。台灣有外賣員在網絡分享遇上一位顧客「陳阿姨」，點餐有特別的可選項備註，「不想努力可以送上樓」，此項備註令一眾外賣員大感羨慕，紛紛表示也不想努力了！

阿姨︰不想努力可送上樓

外賣員多勞多得，接得愈多單，收入愈高，有時額外有貼士，積小成多，收入不錯。近日有台灣網在IG分享圖片，有外賣員遇上豪爽的顧客。署名為「陳阿姨」的顧客用外送app點餐，內容有窩心的備註，而最後一句令人很在意。

今天天氣很冷，外送小哥辛苦了，請注意安全，幫我放在管理室，說是陳阿姨的就好。但是，不想努力的話可以送上樓……

▲ 陳阿姨用外賣app叫外賣，備註有特別要求。（圖片︰外送員的奇聞怪事）

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額外給$280貼士

有關圖片被廣傳至其他網絡群組，包括facebook群組「外送員的奇聞怪事」。從手機截圖所見，顧客「陳阿姨」外賣了一份169台幣（約港元47）的「雙倍肉量舒肥牛排健康餐盒」，附有一段備註，當中「不想努力的話可以送上樓」令網民不明所以。

有另一位外賣員真的遇過「陳阿姨」，早在3月時在同一群組發帖分享「奇遇」，解釋了「不想努力的話可以送上樓」的真相。帖文附有圖片，展示了收到999台幣（約280港元）貼士，而當時陳阿姨只是點了一客海鮮總匯，貼士比餐點的費用多，真的屬於「巨額」小費。發帖的外賣員︰

謝謝陳阿姨，好人一生平安！阿姨我會繼續努力。只要是我接到她的單，她每次都會給我小費，最低200（台幣，約56港元）起跳，其他人接到她的單，我聽其他司機說，他們沒有收到小費。

▲ 陳阿姨豪爽地付了約$280貼士予外賣員。（圖片︰外送員的奇聞怪事）

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該外賣員指出是次只是幸運，平日大多很辛酸，認為有貼士總比沒有好，他第一筆小費只有6.5塊（台幣，1.8港元），有網民表示貼士是999元「巨額」，真的是收到可以直接下班，外賣員當時回留言「已經下班啦，在吃火鍋」，真的當天不用再努力送外賣。

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責任編輯︰王明芳