古天樂化身暖男任「10pport大使」　古仔：適時為自己充電

▲ 古天樂平日忙過不停，「適時為自己充電，的確是一個好想法」。

男神古天樂剛剛51歲生日，身為現屆香港演藝人協會會長及香港電影工作者總會會長的他，每天都十分奔波，但他表示即使再忙也需要抽時間靜下來休息。

他今次就以暖男風格帥氣登場，以10分鐘為大家充電打氣、注入正能量。

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古仔：「隨時10pport你」

古天樂登場化身「10pport大使」拍攝廣告，古仔收到的第一個任務便是幫正在為約會做準備的大叔充電 ， 大叔在悉心打扮剃鬚的時候，豈料電鬚刨突然停止運作，古仔只需10 分鐘即可將 4 粒充電池充電。

古仔與兩名參與拍攝的小朋友互動鬼馬，小朋友全情投入激戰之際，其中一名小朋友的激光劍突然沒電，他立刻垂頭喪氣，並追問要等多久才能充好電。

於是古仔立刻出手用10分鐘便將激光劍充電。而且看到兩名趣怪的小朋友，古仔都不禁父愛洋溢。

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另外，坐擁超過2000名粉絲的人氣明星狗狗Harley的「女朋友」突然沒有反應，Harley隨即變得低落，古仔又立刻出動用10分鐘迅速幫「女朋友」充電。Harley見到回復精神的「女朋友」後相當興奮，忘我地不停舔古仔！

古仔並透露：「我們長期在快速緊張的節奏下生活，能夠有10分鐘的充電時間讓自己停一停，適時為自己充電，的確是一個好想法。」