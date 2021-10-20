《捉鬼敢死隊：魅來世界》終極預告登場　新海報暗藏玄機揭示經典角色回歸

▲ 《捉鬼敢死隊：魅來世界》

《捉鬼敢死隊：魅來世界》（Ghostbusters: Afterlife）將於11月18日香港與美國同步上映，至於終極電影預告亦趕在萬聖節前推出。

在《捉鬼敢死隊：魅來世界》的全新預告片內，由捉鬼衝鋒車打頭陣，帶觀眾回到小鎮古老祖屋，發現出土捉鬼神器，追蹤神秘地震的源由，卻意外發現超自然恐怖現象，引爆末日凶兆，更引發各種鬼怪蜂擁而出。

今次不止外表善良可愛的迷你棉花糖鬼兵團搞搞震，使出各種自殘行為抵死又惹笑，繼上次火炙同伴變朱古力棉花糖三文治後，今次竟出動攪拌機將同伴「碎屍」！是完全不血腥的恐怖，同時又充滿幽默喜感。

新版的「為食鬼」不再是綠色的口水怪，而升級為藍色咬鐵狂魔，更會噴射子彈，戰鬥力大增。

至於在第1集《捉鬼敢死隊》已非常凶狠的地獄惡犬也再度登場，不但對「蟻俠」保羅活特（Paul Rudd）虎視眈眈，亦對另一新角色窮追不捨：全新設計的遙控捉鬼四驅車仔「RTV」非常搶鏡，靈活敏捷同時具有個性，仿如機械小寵物。

值得留意是新預告片採用了傳唱30多年的主題曲，一聽便勾起不人的那些年回憶。

忠於首集《捉鬼敢死隊》

積遜懷文（Jason Reitman）以《捉鬼敢死隊：魅來世界》導演兼編劇的身份，本月初率領監製亦即父親艾芬懷文（Ivan Reitman）聯同一眾演員，現身紐約動漫展的分享會。

其實積遜懷文可說是「子承父業」，延續父親艾芬懷文於1984年及1989年執導的原裝版本，他在分享會的台上表示，因父親是首集導演，他一直被問會否接棒拍《捉鬼敢死隊》電影，而他亦夢想能拍一部忠於首集的《捉鬼敢死隊》電影。

導演爆笑選角原因

一開始他在腦中已有兩個獨特畫面：「12歲少女在一片農地上手執捉鬼槍」與「少年開捉鬼車在麥田中飛馳滑行」，卻又不清楚這兩個構思從何而來。直至元祖主角之一Harold Ramis (飾演「博士通」史賓格拉)離世，他才認定那兩個孩子一定是屬於史賓格拉家族的後裔。

導演更搞笑爆出，因為芬禾夫克（Finn Wolfhard）在某集《怪奇物語》（Stranger Things）電視劇內曾穿過《捉鬼敢死隊》制服，而且很好看，因此選中他擔任主角。

而《Marvel隊長》（Captain Marvel）、《天賦的禮物》（Gifted）麥根娜姬絲（Mckenna Grace）在戲中演12歲古怪宅少女，她在台上激動地表示，從小就希望去動漫展，見到台下很多人穿著戲中服裝認真打扮，更被感動得哭了出來。

另外，美媒已證實《捉鬼敢死隊》幕前元祖主角將悉數歸位客串，包括標梅利（Bill Murray）、丹艾克萊（Dan Aykroyd）、昂尼赫辛（Ernie Hudson）及薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）等，新海報中亦隱藏元祖《捉鬼敢死隊》的剪影，預示他們將隆重回。

最新影片推介：楊潮凱專訪