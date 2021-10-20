【無窮之路】陳貝兒採訪貧困縣有所領悟　生活簡單已足夠：物質是慾望的追求

▲ 陳貝兒獲「欽點」紀錄扶貧計劃，歷瀕死邊緣回顧一生嘆死而無憾。

TVB近期播出陳貝兒主持的節目《無窮之路》，是輯以中國「精準扶貧政策」為主題的專題紀錄片。拍攝由今年4月拍至7月，拍攝時間足足3個月之久，此段日子，陳貝兒與攝製隊走訪中國6個省份，深入10個貧困縣了解各地民生，細談當地人脫貧過程中的挑戰及轉變，如何踏上「無窮之路」。

節目拍攝工程浩大，內容更是圍繞著中國近年著重的新政策，被指獲得上頭「欽點」遠征，是個得寵的主持。

不過，陳貝兒接受TOPick專訪謙稱：「我可能只是小數願意離開香港3個月的藝人，這是個不可多得的生活體驗，覺得自己得到的遠比付出的多。」

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▲ 陳貝兒花了三個月時間拍攝《無窮之路》。（湯致遠攝）

一步一驚險

《無窮之路》播出以來獲得好口碑，成功非僥倖，出名三文兩語良好、口才了能的陳貝兒沒有因此掉以輕心，她表示事前準備做到十足十：「除做資料搜集了解當地背景，另外亦有找老師惡補普通話。」

這不是旅遊歎世界的節目內，陳貝兒要攀山涉水，因此出發前亦做體能準備：「我們要攀山涉嶺、上山下海，體能方面十分消耗，出發前需要加緊訓練。雖然事前節目組有給我看過，自己也有了解過當地狀況，但到達現場又是只一回事，拍攝一直點接點，沒有時間回氣，確實頗為辛苦的。」

▲ 陳貝兒能夠鏗鏘地說：「人生已經無憾。」（湯致遠攝）

《無窮之路》中，陳貝兒去到四川涼山的懸崖村爬上2556級的天梯，到雲南訪問「溜索醫生」鄧前堆，又走訪過沙漠地區，可說搏到盡。

雖然過往走遍世界各地，但今次每個探訪對陳貝兒來說都是新挑戰，尤其在懸崖村的拍攝：「在香港不知有畏高，頂多站在100多層高的大樓有丁點腳軟，但面對2000多的階梯完全是另一回事，回頭望步履是懸空的，真的是膽顫心驚。爬到一半一度想放棄，但花力氣爬回原來的路回頭，倒不如一股作氣登頂。」

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▲ 一步一驚心的天梯登頂，陳貝兒一度想過放棄。（instagram圖片）

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雖然有許多驚險與挑戰，陳貝兒仍然頂硬上：「其實很多時沒想太多，做完才懂得害怕，回看影片才知道原來這樣危險，當下只想完成和體驗，整個旅程都是個不可多得的經驗，難得去到這麼偏遠的地方，想吸收到最多的經驗，雖然最後入院，但從沒想過放棄旅程。」

回望半生無憾

陳貝兒所提到的入院，正是在海拔4000多米的川藏高原拍攝時遇到的高山反應：「完全透不過氣，頭部劇痛，心口被壓著難以呼吸，藏族村民確認這是高山症徵狀，即晚把我送院，吸了數小時純氧後才適應。」

經歷過瀕死的一刻，陳貝兒笑言腦海沒有快閃的畫面飛過，但回望過去半生感無憾：「成日都覺得如果有日突然闔上眼走了，其實都好滿足。在這次拍攝前已經去過許多很難才去得到的地方，又參加過各種國際盛事，人生都幾精彩，如果就這樣完結了都No Regrets。」

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感受好人好事

拍攝過程不容易，但同時遇到很多窩心時刻。

要數陳貝兒印象最深的，有來自川藏高原擺路邊攤的婆婆遞上的一根粟米，那份暖意至今還在心頭；為承諾而留守村莊的「溜索醫生」鄧前堆，故事均令人感動：「他擁有醫生資格，到縣城可找到條件、收入更加好的工作，但他小時候在村內大病一場，受過他醫生師父的恩惠，跟對方許下了留守救人承諾，聽到好感動。」

▲ 陳貝兒否認被「欽點」。（湯致遠攝）

講到心酸時刻，陳貝兒想起懸崖村的教育問題，「懸崖飛人」某色拉博直到十多歲時才能上學讀書，還要每日走3、4小時山路才能到學校：「他搬到山下後，女兒3、4歲就能步行至村口上學，聽到覺得好感動，在這一代終於能接受到很好的教育。」

她感動說：「我們在市區生活，打開家門坐升降機落樓就能夠買到日用品，他們每次來回要爬5000多級，感受到他們生活真的好艱難，但仍選擇世世代代生活在那裡，證明他們的韌度真的很強。」

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生活簡單已足夠

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離開繁華的香港3個月，到偏遠的村落拍攝，陳貝兒的生活和心態上亦有所得著：「我們城市長大的人，覺得按個掣就有電、扭開水龍頭就有水是理所當然。但村民生活從無到有，是翻天覆地的轉變，他們知道一切得來不易所以加倍珍惜。回來後，更覺生活簡單就足夠，物質是慾望的追求，回來後，購物慾亦大大減少。」

當日當娛樂主播去盡各大國際級影展、主持《嫁到這世界邊端》及現在《無窮之路》等節目，走遍世界的陳貝兒，可說已見識很多一般根本一輩子也沒可能接觸到的人和事。

不過她卻說：「人生時間不多，我很喜歡冒險和探索，如果有機會還會想繼續去，世界太大，以為自己去過很多地方，但其實還得很多未去過，不過暫時未有確實的藍圖，但我去哪兒都會說好。」心有多大，世界就有多大；夢想有多遠，腳步就有多遠。

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記者：陳心怡