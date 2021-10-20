【挑選花膠】花膠公乸質地及口感大不同 消委會教分常見花膠品種
保健美顏 14:02 2021/10/20
漸入秋冬，不少人都會選購花膠煲湯煮餸補補身，但大家知道本港常見的花膠可以分幾類、亦可分公乸？消委會引述香港海味雜貨商會代表麥澄波，講解選購花膠的技巧。
花膠又稱魚肚，是用魚鰾製成的食品。麥澄波指，一般以體型較大的魚類的魚鰾來製成花膠，產地主要位於印度洋的國家及地區，如印度、巴基斯坦和非洲，其次是中南美洲如阿根廷、委內瑞拉等。
花膠主要分類
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廣肚：
以鰵魚的花膠最具代表性，售價可達每斤萬多元至二萬多元。如是金錢鰵（又稱黃唇魚）製成的花膠，價格更隨時會高達每斤數十萬元以上。
鴨泡肚：
大的每斤可售五千多元，大約有2至3隻，小的每斤二千元左右，約有十多隻。
扎膠：
較具代表性的是大黃花魚的扎膠，售價每斤約四千多元，約有八隻。
鱔肚：
每斤約一千元左右。
劣質花膠：
- 「波板」花膠：將一些平價的薄身花膠浸透後，用多塊加工壓製，令其外觀變得完好再以較高價出售。
- 「花心」花膠：花膠因在曬製過程中處理不好，外乾內濕，以致內裡的肉腐化，呈蛋黃形。
花膠如何分「公」「乸」 ？
麥澄波指指，市面所售花膠約四分之一是公，四分之三是乸，但強調不是所有花膠種類都能分辨公和乸。
假如部分品種可分「公」、「乸」，有以下分別：
責任編輯：羅嘉欣