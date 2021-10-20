【挑選花膠】花膠公乸質地及口感大不同 消委會教分常見花膠品種

▲ 消委會教分常見花膠品種、如何分公乸。

漸入秋冬，不少人都會選購花膠煲湯煮餸補補身，但大家知道本港常見的花膠可以分幾類、亦可分公乸？消委會引述香港海味雜貨商會代表麥澄波，講解選購花膠的技巧。

花膠又稱魚肚，是用魚鰾製成的食品。麥澄波指，一般以體型較大的魚類的魚鰾來製成花膠，產地主要位於印度洋的國家及地區，如印度、巴基斯坦和非洲，其次是中南美洲如阿根廷、委內瑞拉等。

花膠主要分類

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廣肚：

以鰵魚的花膠最具代表性，售價可達每斤萬多元至二萬多元。如是金錢鰵（又稱黃唇魚）製成的花膠，價格更隨時會高達每斤數十萬元以上。

鴨泡肚：

大的每斤可售五千多元，大約有2至3隻，小的每斤二千元左右，約有十多隻。

扎膠：

較具代表性的是大黃花魚的扎膠，售價每斤約四千多元，約有八隻。

鱔肚：

每斤約一千元左右。

劣質花膠：

「波板」花膠： 將一些平價的薄身花膠浸透後，用多塊加工壓製，令其外觀變得完好再以較高價出售。

將一些平價的薄身花膠浸透後，用多塊加工壓製，令其外觀變得完好再以較高價出售。 「花心」花膠：花膠因在曬製過程中處理不好，外乾內濕，以致內裡的肉腐化，呈蛋黃形。

花膠如何分「公」「乸」 ？

麥澄波指指，市面所售花膠約四分之一是公，四分之三是乸，但強調不是所有花膠種類都能分辨公和乸。

假如部分品種可分「公」、「乸」，有以下分別：

責任編輯：羅嘉欣