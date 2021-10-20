  • 28°C
香港時間 : 20211020日 (週三) 15:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【挑選花膠】花膠公乸質地及口感大不同 消委會教分常見花膠品種

保健美顏 14:02 2021/10/20

分享：

熱門 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 新冠疫苗

消委會教分常見花膠品種、如何分公乸。

漸入秋冬，不少人都會選購花膠煲湯煮餸補補身，但大家知道本港常見的花膠可以分幾類、亦可分公乸？消委會引述香港海味雜貨商會代表麥澄波，講解選購花膠的技巧。

花膠又稱魚肚，是用魚鰾製成的食品。麥澄波指，一般以體型較大的魚類的魚鰾來製成花膠，產地主要位於印度洋的國家及地區，如印度、巴基斯坦和非洲，其次是中南美洲如阿根廷、委內瑞拉等。

花膠主要分類

    點擊圖片放大
    +5
    +4

廣肚：

以鰵魚的花膠最具代表性，售價可達每斤萬多元至二萬多元。如是金錢鰵（又稱黃唇魚）製成的花膠，價格更隨時會高達每斤數十萬元以上。

鴨泡肚：

大的每斤可售五千多元，大約有2至3隻，小的每斤二千元左右，約有十多隻。

扎膠：

較具代表性的是大黃花魚的扎膠，售價每斤約四千多元，約有八隻。

鱔肚：

每斤約一千元左右。

劣質花膠：

  • 「波板」花膠：將一些平價的薄身花膠浸透後，用多塊加工壓製，令其外觀變得完好再以較高價出售。
  • 「花心」花膠：花膠因在曬製過程中處理不好，外乾內濕，以致內裡的肉腐化，呈蛋黃形。

花膠如何分「公」「乸」 ？

麥澄波指指，市面所售花膠約四分之一是公，四分之三是乸，但強調不是所有花膠種類都能分辨公和乸。

假如部分品種可分「公」、「乸」，有以下分別：

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【美顏護膚】中醫解構6種食材養顏功效　桃膠有助排毒主要功效非養顏
09:48 2021/04/16
【美顏護膚】中醫解構6種食材養顏功效　桃膠有助排毒主要功效非養顏
【健康過年】中醫師解構團年飯4大食材　腸胃差皮膚病患不宜吃花膠
11:38 2020/01/22
【健康過年】中醫師解構團年飯4大食材　腸胃差皮膚病患不宜吃花膠
【新年食材】農曆新年買海味補品　中醫拆解不同食材保存方法
12:13 2021/02/05
【新年食材】農曆新年買海味補品　中醫拆解不同食材保存方法

你可能感興趣

【美顏護膚】中醫解構6種食材養顏功效　桃膠有助排毒主要功效非養顏
09:48 2021/04/16
【美顏護膚】中醫解構6種食材養顏功效　桃膠有助排毒主要功效非養顏
【健康過年】中醫師解構團年飯4大食材　腸胃差皮膚病患不宜吃花膠
11:38 2020/01/22
【健康過年】中醫師解構團年飯4大食材　腸胃差皮膚病患不宜吃花膠
【新年食材】農曆新年買海味補品　中醫拆解不同食材保存方法
12:13 2021/02/05
【新年食材】農曆新年買海味補品　中醫拆解不同食材保存方法
養生 健康養生 護理 海味 消委會

最高瀏覽

【打機課金】14歲少年打機充值10萬元　3個月花光癌末爸爸醫療費
17:21 2021/10/18
【打機課金】14歲少年打機充值10萬元　3個月花光癌末爸爸醫療費
【主僕情深】服務僱主22年印傭腦動脈爆裂命危　良心僱主耗盡積蓄花69萬醫藥費拯救
12:38 2021/10/19
【主僕情深】服務僱主22年印傭腦動脈爆裂命危　良心僱主耗盡積蓄花69萬醫藥費拯救
【遺憾一生】爸爸與1歲半兒玩舉高高遊戲不慎失手　幼兒後腦著地腦出血恐成植物人
10:31 2021/10/19
【遺憾一生】爸爸與1歲半兒玩舉高高遊戲不慎失手　幼兒後腦著地腦出血恐成植物人