【家長注意】幼稚園生誤服酒精搓手液中毒　兒科醫生揭3大家居意外

▲ 兒科專科醫生張蔚賢分享常見家居意外。

疫情關係，很多家庭都在家中放置酒精消毒劑方便清潔，但如有不慎，這可能釀成家居意外。我曾遇見一個類似個案：幼稚園老師發現一名女孩神志不清、搖搖晃晃。女孩說她吃了一些「壞糖果」，然後就開始肚痛。經檢查後，我們發現女孩的血液酒精濃度很高，屬酒精中毒。原來，她看見一瓶包裝可愛、顏色漂亮、氣味又香又甜的酒精搓手液，好奇的她「品嚐」了幾口消毒液而造成意外。

家長絕不能輕視意外的嚴重性，一時疏忽，隨時引起兒童致命意外。據本港資料，約有1成兒童死亡由意外造成，當中有4成個案為家居意外。主要為1至5歲兒童，因墜樓、中毒或意外懸吊窒息而死。1至5歲幼兒較高危，因他們踏入了充滿好奇的階段，喜歡用手觸摸東西、攀爬跑跳，以探索世界，但欠缺判斷力和危機意識。如家長沒有防範意識，一時掉以輕心，往往容易發生意外。以下是幾類常見家居意外：

高處墜下：常見個案為碌架床墜下

當中有不少嬰兒從嬰兒床上掉下，嚴重傷害包括骨折、頭顱骨受損、內臟器官損傷，甚至死亡。另一個高危點是碌架床，不少家居意外都是兒童從碌架床上層掉下。如使用碌架床為無可避免，家長必須裝置堅固及高度適中的床欄，並且有穩固的梯子方便上落。此外，不少報道兒童因爬出窗戶而墜樓而死。家長務必於窗戶加設安全窗花，露台亦應加設安全欄，避免悲劇發生。

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中毒：誤吞鈕型電池2小時內燒傷食道

兒童中毒個案每年時有發生。其中三分之二個案是因為服食了家中藥物（如止痛藥、咳嗽藥）、洗滌劑、殺蟲劑、酒精，甚至吞食了鈕型電池……

吞下鈕型電池非常危險。在澳洲，平均每星期就有4名兒童因此被送入急症室。唾液會觸發鈕型電池電流，在喉嚨產生化學反應，可於2小時內燒傷兒童食道。因此，家長必須謹慎，將藥物、清潔劑、電池等物件置於高處或鎖入櫃內，也不應以食物、飲料或可愛的容器放置這些「危險品」。

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燙傷或燒傷：60°C熱水一秒內導致三級燒傷

常見的幼童燙傷情況是沖杯麵。當滾水被倒入杯麵容器時，即使膠杯表面溫度不高，其實滾水已令塑膠杯變軟。很多時，幼童從大人手中接過充滿滾水的杯麵時，因容器物料變得柔軟，難以抓實。結果杯麵掉下，滾水四濺，引致燙傷。

需知道，60°C熱水或蒸氣可於一秒內引起幼童三級燒傷，非常危險。家長切勿將兒童獨留在浴室或廚房，也不應讓兒童獨自煮食。此外，不要將水煲、暖水壺或剛用完的熨斗擺放在兒童可觸及的地方，將風險減至最低。

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