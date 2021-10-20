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【風水教學】李居明盼創校推廣風水命理　港珠澳橋使本地「回龍顧祖」

社會 14:05 2021/10/20

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熱門 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 新冠疫苗

李居明（中）接受恒大一個節目訪問。‵（恒大圖片）

堪輿學家李居明日前接受恒生大學傳播學院《恒傳感言》節目訪問，認為風水及粵劇蘊藏深厚的中國傳統文化，值得研究及應用，盼成立風水命理學院加以推廣。

李居明自小熱愛中國文化，他強調風水命理與中國古文化如《易經》、天文學、五術及子平命理等息息相關，包含複雜算術和應用，有不少地方值得研究學習，絕不是「憑空的靈感」。可惜大眾並不了解，加上行業良莠不齊，令不少人誤以為風水就是迷信。

他認為隨着人們開始追求心靈安穩，風水命理將愈來愈受社會重視，深信將來會發展成為一門專門學科，並希望成立風水命理學院，傳授相關知識。

李居明自小受粵劇文化薰陶，2012年有見新光戲院租約期滿面臨清拆，他斥資翻新及承租，使戲院能夠營運至今。「新光戲院是粵劇的殿堂，我希望拯救它，回饋社會。」他以中國近代歷史人物為創作題材，糅合傳統粵劇「唱、做、唸、打」的表演手法，冀藉創新的劇目吸引年輕人認識歷史。

粵劇要承傳至下一代，題材一定不能沉悶。以前粵劇的題材很守舊，我希望讓年輕人認識粵劇的魅力。

他坦言，「創新劇目引來很大迴響，行內人亦漸有改觀。」他認為不管從事任何工作，最重要是毋忘初心，並寄語年輕人「無論世界怎樣變，先變好自己」，直言無論社會環境如何轉變，必須時刻裝備自己，應對不同挑戰。

李居明又從堪輿學角度分析香港發展前景，稱港珠澳大橋落成後，香港「回龍顧祖」，相信能夠在粵港澳大灣區中發揮自身優勢。

李居明表示，堪輿學有「北政南商」的說法，南方是經濟重心，北方是政治中心，香港正位於中國南方，只要聚焦經濟發展便有利發展前景，相信未來中國經濟環境各方面發展非常蓬勃，香港應發揮自身角色。

港珠澳大橋通車後，香港出現「回龍顧祖」新風水格局，成為粵港澳大灣區發展的一部分。

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責任編輯：吳卓峰

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