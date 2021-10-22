【幼兒教育】 ABC Pathways International Kindergarten採用Project Learning小班教學兼雙班主任制　無需操練可達Band1水平 

▲ 疫情下老師帶領小朋友在課室內乘搭飛機，上天下海，暢遊世界認識不同國旗、不同文化。

死記硬背、默書練字、不求甚解的機械式學習模式，是否Outdated？幼兒教育專家普遍認同，讓小朋友在無壓力的學習氛圍中學習，給予大量的發揮空間，培養敢於發問的好奇心，不但能提升他們的創造力和想像力，更能提升學習能力，自然地愛上學習。

▲ 端午節時舉行的龍舟比賽是ABC的傳統

▲ Halloween Party

▲ Halloween Party

▲ Halloween Party

▲ 每月不同主題的Birthday Party

▲ 每月不同主題的Birthday Party

▲ 每月不同主題的Birthday Party

▲ 環保Catwalk Show，小朋友利用環保物料製作衣服，學習環保。

▲ 畢業典禮上，每位小朋友均獲贈獨一無二的小頭像作為紀念。

▲ 中秋節設有花燈會。

▲ 中秋節設有花燈會。

▲ 我們引發小朋友的好奇心，透過發問令他們認識整個世界的大不同，在快樂的氛圍下學習。

95%畢業生升讀第一志願小學



ABC Pathways International Kindergarten (下稱︰ABC) 引進英國國家課程《幼年基礎階段》(UK Early Years Foundation Stage)，致力擺脫傳統教學模式，讓小朋友開心愉快地學習。最明顯是中、英、數三科非按年齡編班的制度，小朋友會進行程度評估，再按能力基礎入讀相應級別 (英文7級、中文6級、數學5級)，讓同一程度的小朋友一同學習，老師能因材施教，加快學習進度。ABC還設有突擊評估機制，超越進度的小朋友可獲「提早升級」。

而無論中、英、數或其他各科，小朋友在畢業後，程度一般已可達Band 1小學的二年級水平。正因如此，95%的畢業生都能升讀心儀小學。

▲ ABC分校都會設有室內遊樂場，供小朋友擺脫沉悶學習。

▲ 老師會使用不同的方法令小朋友更加投入課堂，從而加深對知識的理解。

▲ 老師會使用不同的方法令小朋友更加投入課堂，從而加深對知識的理解。

▲ 老師會使用不同的方法令小朋友更加投入課堂，從而加深對知識的理解。

▲ 老師會使用不同的方法令小朋友更加投入課堂，從而加深對知識的理解。

因材施教 中英數按能力設不同等級



ABC英語課程除了劍橋英文外，更有「Read4Fun拼音」校本課程，亦設有「Critical Thinking」課堂時間，讓小朋友玩住學、學住玩。綜合小朋友的聽、講、讀、寫能力分為7級，能力達到的小朋友，學校更會推薦報考劍橋英語考試(Starters至Flyers級別)。

中文則會分作6級，並以四素句(時、人、地、事)為基礎，教授學生中文技巧，小朋友無需生記死背詞彙，都可以完成重組句子、閱讀理解，還會懂得活用不少四字成語如︰「玩物喪志」、「畫蛇添足」等。最有趣的是數學，學校以不能低估小朋友的運算及推理能力，不斷更新課程，每年向更高程度挑戰，雙位數加減的借位或進位計算，已不能滿足小朋友的學習需要，現時還開始讓小朋友認識簡單的分數概念。

培養「德才兼備」的學生



當然，一間學校只側重學術水平，是不足以培養多元學生，亦不能實現開心學習。在ABC每間分校都會有一個設施完備的遊樂場，給予小朋友在更多玩樂空間中學習。ABC設有「每月之星」以表揚在「善良」、「開朗」或「樂於助人」等等不同品格範疇中表現出色的小朋友，藉以提升小朋友的品德教育。早前ABC舉辦的「Grandparent's Day」，讓小朋友和爺爺嫲嫲公公婆婆一起重溫他們的兒時玩意，也是品德教育活動之一。

▲ 「每月之星」的頒獎禮會邀請家長見證小朋友得獎的時刻。

定立Class Mum制度促進家校合作



小朋友在校學得如何，是家長最擔心事情。因此，ABC極為重視家校合作，不單在入學前會舉辦家長講座，讓家長徹底了解學校的理念與教學模式；開學前後，更會分別舉辦Orientation Night及Curriculum Night，讓班主任講解整年的教學方向及內容，令家長倍添了解及放心。而每班更設有Class Mum制度，讓每班的Class Mum可以家長代表身分，參與學校的決策和活動，促進家校互動。



助基層小朋友入讀



ABC積極推動社會責任，提升各界共融意識，鼓勵資源分享，將互助互愛精神從教育出發，惠及基層學生。因此，ABC特別設立《愛、共享「助學計劃」》，向合資格的學生提供免費學位，並透過各商界平台，提供校服、課本、雜費、交通等資助。基層學生通過評估後，也能愉快享受ABC的優質教學及完善設備，與一般學生無異，日後也可升讀優質小學、中學及大學，達至改善生活、豐盛人生的目的。

更多關於愛比施慈善教育基金可參考: https://youtu.be/FiW2qUREcj4



幼稚園開放日 - 試堂 & Open Day

即將到來的Halloween，ABC更將舉辦「ABC玩轉Halloween派對」，開放校園給大家慶祝Halloween之餘，也讓小朋友及家長親身體驗課堂學習氣氛，還可大玩親子遊戲及獲贈萬聖節神秘禮物。期間，大人小朋友更會以嘩鬼扮相出演「小嘩鬼大巡遊」嚇你一嚇。有興趣的大人小朋友，記得不要錯過這個可以扮鬼扮馬的Halloween派對！

▲ 每時段限定30人，可要把握時間呀！

幼稚園開放日 - 試堂 & Open Day

ABC玩轉Halloween派對

日期：30/10/2021 (六)

時間：9:30am- 12:30pm

地點：ABC Pathways International Kindergarten 太古及黃埔校舍

立即報名：https://bit.ly/3DIqKfL

*免費參加，每個時段只限30人



ABC Pathways International Kindergarten

分校：太古/黃埔

WhatsApp查詢：（太古）9825-7163 /（黃埔）9019-9878

網址：https://www.abcpathways.edu.hk

2022-2023年度入學申請：https://bit.ly/3BAai00

（資料由客戶提供）