【鯁喉意外】7歲女童食啫喱糖鯁喉一度口吐白沫　昏迷送院搶救現時情況危殆

▲ 7歲女童食啫喱糖鯁喉一度口吐白沫，昏迷送院搶救現時情況危殆。

今日（20日）香港潮商學校一名小學女生疑吃啫喱糖鯁喉，一度窒息昏迷。今早9時46分，西環薄扶林道79號香港潮商學校，校內一名7歲巴基斯坦籍小二女學生在小息時曾食啫喱糖，疑意外鯁喉一度窒息陷入昏迷，同學發現大驚通知老師，校方知悉後職員立即報警。TOPick向學校查詢，校方指該名小二女學生一度口吐白沫情況危險，有老師為女生進行心外壓急救，救護員接報到場，將女生送往瑪麗醫院搶救。據了解，女生昏迷送院搶救，現時情況危殆。

香港潮商學校校長詹漢銘綜合現場同學及教師講法指，當時是小息時間，該名小二女學生一邊與同學聊天，一邊進食類似啫喱糖的零食，其間突然整個人向後跌倒失去知覺，懷疑是被啫喱糖鯁到引致。詹漢銘稱，已將事件通知教育局，並知會教師為其餘學生心理輔導，稍後會發通告告知家長事件。

有急症科醫生提醒，若有人鯁喉，並已昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間，旁人除了報警，可以把他的身體稍微傾前，然後在背部「雞翼位」中間用掌心大力拍打一下，讓其把食物吐出。不過，醫生忠告千萬不要將手指伸入傷者喉嚨，試圖把食物挖出，因為這樣做可能把食物愈推愈入。

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記者：李榮忠