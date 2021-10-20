【祖堂地】收地補償金因各種原因未能領取　徐英偉：涉及金額逾22億元

▲ 民政事務局局長徐英偉。（資料圖片）

民政事務局局長徐英偉今日表示，截至今年9月底，政府收回祖堂地後，由於未能符合祖堂地的特殊管理安排，以至祖堂成員未能領取補償金的個案，涉及共約7.6億港元。其他由於正與地政總署磋商、未釐清土地業權等原因而未能領取補償金，涉及約14.5億元、149個地堂；即未有領取補償金的個案共涉及逾22億元。

身兼鄉議局主席的立法會議員劉業強今日在立法會會議上提出口頭質詢，指不少祖堂地被政府引用《收回土地條例》收回後，有關的收地補償金因各種原因而未被祖堂成員認領，因此由庫務署暫時保管，關注現時未被認領的祖堂地收地補償金總額和所涉祖堂數目。

徐英偉指，截至今年9月27日，因祖堂所有或部份司理的出缺，而未能領取補償金的個案涉及4億元、49個祖堂。如果祖堂司理並無出缺，但該祖堂成員對司理收取有反對意見，地政總署和民政總署會與相關祖堂司理作協調，並在反對意見徹回後才會再作補償。因為有關情況而尚未領取補償金涉及約3.6億元、21個祖堂。

徐英偉指，祖堂的性質屬於私人組織，司理的委任屬祖堂的內部事務，所以現時民政局局長根據《新界條例》將已獲祖堂委任的聲明註冊。但若祖堂從未聯絡有關民政事務處，或不曾就司理委任、辭任或離世事宜通知民政事務處，政府就無法得知有關祖堂的情況，包括其司理職位是否騰空，是否持有土地，以及持有土地的數目、面積及所在地。故此，當局無從提供祖堂司利出缺及持有土地面積的資料，而地政總署並無備存自1997年至今已經收回祖堂地及補償金額的數字。

特首林鄭月娥在最新一份《施政報告》表示，同意可考慮修訂《新界條例》，放寬出售祖堂地限制，並提供合理機制處理司理出缺問題。民政事務局局長將與新界鄉議局成立工作小組，聯同發展局和其他部門，在一年內完成檢討並制訂具體修訂建議。

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記者：陳葆琳