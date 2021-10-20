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【加強治安】天水圍首8個月罪案超前年總和　議員倡升格警區

社會 15:28 2021/10/20

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(資料圖片)

立法會議員梁志祥關注元朗區治安情況，並指鑒於現時天水圍區人口已接近30萬，要求政府考慮把天水圍分區升格為警區。警方指，分區是否升格警區須考慮多項因素，包括該區的人口及預期的人口增長、交通和基建發展、地理特性、罪案率及罪案趨勢等，以配合警政需要及 市民對警方所提供服務的需求。

根據警方數字，今年首8月的天水圍分區罪案數目為1471宗，已超出該分區前年的總和1344宗。

天水圍分區罪案 2019年 2020年 2021年 (1月至8月)
整體罪案數字 1344 1988 1471
暴力罪案 212 325 284
其他罪案 1132 1663 1187

警方書面答覆指，元朗警區隸屬新界北警察總區，轄下設有元朗分區、八鄉分區及天水圍分區，一直密切留意該警區內的罪案情況和警務需要，並一直根據社區發展和人口數目等相關因素調配足夠警力維持治安 。元朗分區、八鄉分區及天水圍分區現時的警務人員編制分別為325、69及457，警察對人口比例分別為1 : 751、1 : 833、1 : 719，在所有警察分區中處於大約中間位置。

警方稱，元朗警區一直密切監察區內的治安及交通情況，靈活調配警區資源，包括在需要時由元朗警區總部刑事調查單位提供支援，以確保警方為元朗、八鄉及天水圍社區提供高效及適切的警務服務；新界北總區亦會不時調派行動部及刑事部的前線人員到元朗警區提供支援，以應付該警區的行動需要。

為應付警務需求，警務處不時檢討各區警務工作的安排。除人口及預期人口增長外，警方亦會考慮地區的其他特點，包括土地用途、交通及基建發展、地理特性和罪案趨勢等。如有需要，警方會按既定程序提出增加人手。

至於會否考慮把天水圍分區升格為警區的問題，一般而言，警方研究是否需要將分區提升為警區時，會考慮多項因素，包括該區的人口及預期的人口增長、交通和基建發展、地理特性、罪案率及罪案趨勢等，以配合警政需要及 市民對警方所提供服務的需求。

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記者：蘇文軒

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