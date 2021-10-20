【劏房租管】立法會三讀通過設立劏房租管　陳帆：現階段設起始租金有困難

▲ 政府提出修例設立訂立劏房租務管制，計劃將續租的加租上限定於10%。（經濟日報資料圖片）

立法會今日以37票贊成、2票棄權下，三讀審議《2021年業主與租客(綜合)(修訂)條例草案》，就「劏房」和分間單位訂立租務管制，並通過修正案將續租加租上限定於10%。運輸及房屋局局長陳帆表示，社會不能漠視劏房戶面對的困難，修例後可保障劏房租戶免受任意加租等情況。

陳帆又強調，政府一直關心劏房租戶，自己近日亦與議員探訪劏房租客，認為在目前經濟情況下，不會出現任意加租情況。他指出，修例將就業主及租客義務的設立強制性條款，要求雙方必須簽訂書面租賃協議，並規定租賃期為2年，而租客享有次期租賃權利，同時規管加租幅度不多於10%，以及將濫收水電費行為列為罪行。

他續指，修例會於刊憲日起計3個月後，即1月下旬起實施，差餉物業估價署會成立一個50人的新小組，處理相關事宜。他又指，由於劏房租金涉及一藍子因素影響，現階段制訂客觀的起始租金機制有困難，但指政府已覓得有足夠土地，興建15000個過渡性房屋單位，並計劃增加至20000個單位，同時為輪候公屋逾3年市民提供現金津貼。

會議間，民建聯議員鄭泳舜支持草案，指過去6年劏房單位數目增加14000個，總數達11萬個，估計有關數字仍會再上升，強調全國政協副主席夏寶龍提出，香港在2049年必須告別劏房，認為港府應在短時間內增加公屋，及過渡性房屋單位數目。

身兼行會成員的議員葉劉淑儀同樣支持修例，但認為政府仍要處理不少後續問題，促請政府跟進劏房居住環境惡劣等情況。

不過，實政圓桌議員田北辰不滿草案並無加入起始租金，形容今次的劏房租管法案已「走樣」，猶如「好事變壞事」，表明自己會「含淚」投棄權票。

政府提出的修例草案中，建議為租客提供「2+2」的4年租住權保障，並列明禁止業主向租客濫收水電費等。當局早前又接納議員建議，提出修正案將續租加租上限由原定15%，下調至10%。

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記者：胡偉明