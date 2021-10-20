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【劏房租管】立法會審議劏房租管草案　多名議員支持修例　有議員不滿不設起始租金

政治 16:14 2021/10/20

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政府提出修例設立訂立劏房租務管制，計劃將續租的加租上限定於10%。（經濟日報資料圖片）

立法會今午恢復二議辯論《2021年業主與租客(綜合)(修訂)條例草案》，就「劏房」和分間單位訂立租務管制，並會提出修正案將續租加租上限定於10%。

會議間，民建聯議員鄭泳舜支持草案，指過去6年劏房單位數目增加14000個，總數達11萬個，估計有關數字仍會再上升，強調全國政協副主席夏寶龍提出，香港在2049年必須告別劏房，認為港府應在短時間內增加公屋，及過渡性房屋單位數目。

身兼行會成員的議員葉劉淑儀同樣支持修例，但認為政府仍要處理不少後續問題，促請政府跟進劏房居住環境惡劣等情況。

不過，實政圓桌議員田北辰不滿草案並無加入起始租金，形容今次的劏房租管法案已「走樣」，猶如「好事變壞事」，表明自己會「含淚」投棄權票。

政府提出的修例草案中，建議為租客提供「2+2」的4年租住權保障，並列明禁止業主向租客濫收水電費等。當局早前又接納議員建議，提出修正案將續租加租上限由原定15%，下調至10%。

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記者：胡偉明

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