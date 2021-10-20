【死因研訊】孕婦注射催生素分娩後出血致死　醫生指羊水栓塞致出血罕見

▲ 孕婦注射催生素分娩後出血致死。

33歲孕婦於伊利沙伯醫院注射催生素分娩後大量出血，最終不治，死因裁判法庭今（20日）今進行研訊。死者丈夫供稱，妻子因胎兒心跳問題而催生，惟嘗試3次後，出現流血不止、血壓低及心跳急促情況，兩日後在醫生建議下，遂為妻子拔喉。死因庭上披露解剖報告指，死者因羊水栓塞（羊水入血）導致出血而死。伊院婦科醫生供稱，由於羊水栓塞罕見，加上當時情況危急，故認為死者是因子宮收縮導致產後大出血，當時亦有考慮其他原因。

死因裁判法院今早遴選出3男2女陪審員後展開研訊。死者梁金笑（33歲），事發時懷孕38周。其丈夫鍾德寧作供稱，梁於2016年11月28日到伊利沙伯院檢查時，發現胎兒心跳異常，醫生建議進行催生，並曾注射催生素。鍾指於下午近3時到達伊院婦產科，看到梁已在產房等候分娩。

鍾期間曾外出用膳，約於晚上8時返回醫院。鍾指聽到有醫護人員稱「你要配合我哋，如果唔係會流好多血」，鍾又看到旁邊的垃圾桶有大量染血紙巾。

鍾續作供稱，當晚約9時開始，梁共進行3次試生。約20分鐘後完生第3次試生時，曾看到嬰兒的頭頂，其後有人將鍾推出產房。直至晚上10時45分左右，才有醫生告知梁流血不止，鍾於庭上一度哭泣並須小休暫停作供。

鍾續指，當時醫生表示梁的血壓低、心跳急促，並有大量出血情況。隨後梁將被推入手術室，當時醫生曾向鍾3次交待梁的情況，曾指出梁有大量出血，需進行子宮切除手術。鍾指醫生於最後1次交待時，建議不再替梁進行急救，而鍾則決定繼續替梁進行治療。

鍾指，梁隨後被轉往深切治療部，至同年11月30日凌晨，鍾指有醫生對他稱「佢嘅情況無得救」，鍾與家人商討後，遂放棄急救，並為梁進行拔喉。鍾又指，他其後得知太太出現羊水栓塞（羊水入血），質疑院方直至今天仍未有清楚交待情況，鍾表示關注當晚太太究竟發生甚麼事。

▲ 死者丈夫鍾德寧（右）今於死因庭作供。（梁偉榮攝）

婦產科醫生李自菁作供稱，事發當日在伊院婦產科工作。李指，梁於當日接受檢查後，發現胎兒心跳有短暫異常，由於當時胎兒已「足月」，加上監察後發現梁的宮頸成熟，所以決定進行催產。

李續指，隨後開始為梁注射催產素，截至下午4時許，李表示發現梁每10分鐘約有6下宮縮，故按照指引逐步減少催產素，並於晚上9時05分停止注射。

▲ 時任伊利沙伯醫院婦產科醫生李自菁。（梁偉榮攝）

家屬代表大律師問及李，梁當晚大量出血的原因，李指梁於晚上9時28分誕下女嬰後不久，開始出現大量出血、血壓降低及心跳急促，更在數分鐘內失血800毫升，當時李認為梁因子宮收縮導致產後大出血。

李解釋，當日亦有考慮過其他因素並進行檢查，但未有記錄。李又指羊水入血是罕見診斷，未有指標性測試，加上當時情況緊急，因此作出上述判斷。

死因研訊下午續。

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記者：梁錦麟