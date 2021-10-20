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【打擊犯罪】啟德地盤餐廳東主送外賣遭勒索毆打　4名黑社會男子被捕

社會 15:17 2021/10/20

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餐廳東主送外賣到啟德地盤遭勒索保護費，東主拒絕後被其中一人襲擊，受傷送院需接受手術。

東九龍總區反三合會行動組第1隊主管蕭洛輝高級督察表示，在前日（18日）早上11時30分一名44歲餐廳東主送多個外賣飯盒到啟德發展區承豐道21號一個地盤，突然有3名男子上前勒索保護費，東主拒絕後被其中一人襲擊，受傷送院需接受手術。 

警方接報後鎖定目標人物，昨晚（19日）在東九龍多處地點拘捕4名男子（16至34歲），涉嫌「勒索」和「傷人」罪名，他們全部有黑社會背景，其中一人相信是黑社會頭目，現正被扣留調查。 

蕭洛輝指出，逾500工人在啟德發展區多個地盤工作，每日下午飯盒的需求數量龐大。調查顯示 ，由3個活躍東九龍區的黑社會團伙每日會用客貨車運載飯盒到上址地盤外售賣，並恐嚇外來的小商戶送外賣，他們並無索取特定金額，目的是不准將其他商戶售賣飯盒，警方呼籲如有受害人曾遭恐嚇，可致電36610111與東九龍反三合會行動組人員聯絡。

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記者：曾秋文

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